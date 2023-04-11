В Тюмени состоялся полуфинал конкурса «Экософия»

Пять представителей Тюменской области вышли в финал конкурса «Экософия». Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Экософия» запущен в июне 2022 года. Он создан для формирования условий самореализации людей, ведущих экологичный образ жизни, увлеченных разумным потреблением, готовых стать лидерами общественного мнения в области экологической культуры.

Одним из ярких событий полуфинала стал прошедший 9 апреля городской экологический праздник, который собрал около 5 тысяч горожан. Мероприятия проходили на площади у Конторы пароходства и в городских школах № 94, 56, 30.

Участников ждали разнообразные форматы экопросвещения от полуфиналистов проекта. В ходе городского праздника прошла народная экологическая акция по сбору вторсырья. На вырученные средства будет куплена экологическая библиотека для нового пространства «Читальня».

Проект «Экософия» полезный и актуальный, отметил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Жители региона все чаще показывают примеры бережного отношения к окружающей среде.

«Экософия» в Тюмени собрала активную молодежь из разных регионов России, которая неравнодушна к вопросам экологии. Возможно, среди этих ребят в будущем появятся авторы проектов и программ федерального уровня, которые улучшат и обезопасят окружающую среду», – считает губернатор.