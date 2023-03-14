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​Тюмень поделится опытом развития интеллектуальных транспортных систем

В Тюмени состоится региональная конференция и выставка «ИТС – регионам»

​Тюмень поделится опытом развития интеллектуальных транспортных систем
Фото: freepik.com

В Тюмени состоится региональная конференция и выставка «ИТС – регионам». Это ежегодное мероприятие в области внедрения и развития интеллектуальных транспортных систем, цифровых технологий на транспорте и в дорожном хозяйстве. Конференция пройдет с 23 по 24 марта в Технопарке, сообщает Главное управление строительства региона.

Тюменская область выбрана площадкой для проведения конференции, так как является одним из лидеров по внедрению интеллектуальных транспортных систем в стране. Организатором мероприятия выступает Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства, бизнес-сообщества, отраслевых объединений.

Профессионалы и эксперты в области ИТС обсудят такие актуальные темы, как цифровое развитие транспортной инфраструктуры в регионах России, внедрение ИТС в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», технологии обеспечения безопасности дорожного движения, применение новых технологий, цифровизацию дорожного хозяйства, развитие отечественных технологий в области ИТС, кадровый потенциал отрасли.


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Сегодня в 23:04, просмотров: 56, комментариев: 0
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