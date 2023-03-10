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​В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по сноуборду

Тюмень соберет лучших юных сноубордистов страны

​В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по сноуборду
Фото: admtyumen.ru

16 марта в Тюмени впервые состоятся всероссийские соревнования по сноуборду среди юниоров «Дропнеш джуниор». Молодые спортсмены в возрасте от 11 до 17 лет из разных регионов России соберутся в Центре спорта и отдыха «Воронинские горки», сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Сноубордисты покажут свое мастерство в дисциплине «Биг Эйр». Уже более 60 спортсменов подали заявки на участие во всероссийском чемпионате, но прием заявок продолжается. Ожидают участников из ХМАО, Новосибирской, Иркутской, Свердловской областей, Красноярского края, Республики Башкортостан.

16 воспитанников Центра спорта и отдыха «Воронинские горки» представят на соревнованиях Тюменскую область. Заместитель директора ГАУ ТО «ЦСО "Воронинские горки"» Алексей Козлов рассказал:

В Тюменской области физкультурные мероприятия для юниоров проходили ежегодно. А в этом году мы уже решили принять у себя участников всероссийских соревнований. Это огромный шаг в популяризации зимних экстремальных видов. Наши ребята с нетерпением ждут этих значимых домашних стартов, интенсивно готовились к ним.

По итогам предстоящих состязаний будет сформирован состав на юниорское первенство России, которое состоится в конце марта в Миассе.


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Сегодня в 18:41, просмотров: 117, комментариев: 0
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