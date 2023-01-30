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​В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за ковида

Режим повышенной готовности по COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 марта

​В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за ковида
Фото: admtyumen.ru

До 1 марта 2023 года продлен режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 в Тюменской области. Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Решение обусловлено эпидемической ситуацией. «В течение последних трех недель в Тюменской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. В период с 23 по 29 января зарегистрирован рост заболеваемости на 35 процентов по сравнению с предыдущей неделей», – объяснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Так, наибольший прирост заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от 18 до 29 лет. По данным органов здравоохранения, в 95 процентах случаев болезнь протекает в легкой форме.

Директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова подчеркнула, что количество коек для лечения пациентов с COVID-19 в Тюменской области соответствует нормативам Минздрава РФ. На базе поликлиники № 5 в Тюмени открыт дневной стационар, где в январе там прошли успешное лечение 56 человек.

Напомним, что режим повышенной готовности введен в марте 2020 года. Для безопасности жителей региона он продлевается.


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Сегодня в 22:21, просмотров: 59, комментариев: 0
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