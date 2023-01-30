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Василий Григорьев: «Местонахождение 1 262 без вести пропавших сургутян в прошлом году установлено»

Интервью с представителем УМВД России по Сургуту – о причинах пропажи людей и их поисках

Василий Григорьев: «Местонахождение 1 262 без вести пропавших сургутян в прошлом году установлено»
Фото: vk.com/lizaalert_real, vk.com/poisk_surgut, ru.freepik.com

«Ушел и не вернулся», «не выходит на связь», «сбежал из дома» и многие другие объявления о поиске людей появляются с регулярной периодичностью. Причем теряются и пожилые, и подростки, и даже маленькие дети. Почему люди исчезают и как ищут без вести пропавших людей в Сургуте – рассказал начальник оперативно-сыскного отдела УМВД России по Сургуту, подполковник полиции Василий Григорьев.

– Как происходит поиск пропавших людей? Какой алгоритм?

– Розыском без вести пропавших занимаются сотрудники специализированного розыскного подразделения ОСО УР УМВД России по Сургуту. На первом этапе они собирают и изучают максимально полную информацию о личности и его связях, обстоятельствах исчезновения. От этого зависит дальнейший ход розыска.

При безвестном исчезновении человека, в том числе и несовершеннолетнего, заявление незамедлительно передается в ближайшие правоохранительные органы, как родственниками, так и обычными гражданами, которые стали свидетелями пропажи. Далее происходит выезд на место последнего пребывания человека, где следственно-оперативная группа осматривает место происшествия, собирает информацию для идентификации без вести пропавшего, если обнаружится неопознанный трупа. Кроме того, набираются сведения об обстоятельствах исчезновения, отразившихся в обстановке. Вместе с тем, группа ищет признаки преступления в осматриваемом месте.

Отмечу, что при поступлении сообщения и заявления о пропаже несовершеннолетнего сотрудники розыскного подразделения в составе следственно-оперативной группы, с участием инспектора ОДН, а при необходимости и инспектора-кинолога со служебной собакой, выезжают на место происшествия. В первую очередь тоже собирается и изучается максимально полная информация о личности и связях, обстоятельствах его исчезновения, ухода из дома, детского дома и других учреждений.

– Правда ли то, что обратиться за помощью можно только на третий день пропажи?

– Нет. Необходимо незамедлительно обратиться в дежурную часть полиции по телефонам 102, 02 или в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

– Какие выделяют причины пропажи людей?

– Основные причины уходов несовершеннолетних из государственных учреждений следующие:

  • психологические особенности подростка (склонность к бродяжничеству);
  • сложности периода адаптации после помещения в учреждение (например, проживание в неблагополучных семьях до перехода в учреждение);
  • несовершеннолетние, совершающие самовольные уходы, имеют отклонения от нормального поведения и состоят на учете в ПНД у психиатра.

Основными причинами самовольных уходов подростков из семьи являются:

  • конфликты в семье;
  • склонность к бродяжничеству;
  • подростковые психолого-личностные переживания;
  • наличие хронических заболеваний;
  • безответственность родители, которые зачастую не знают где, с кем и как проводят время их дети;
  • занятость родителей на работе. Несовершеннолетние предоставлены сами себе, занимаются бродяжничеством на улицах города, совершают административные правонарушения и преступления;
  • занятость несовершеннолетних. Многие подростки не хотят учиться, работать или проводить время с пользой, хотя в настоящее время они имеют возможности трудоустройства или обучения даже при неполном образовании.

Обращаю внимание, что при желании несовершеннолетнего устроиться или получить профессию ему может помочь комиссия по делам несовершеннолетних и Центр занятости.

Что касается взрослых – причины разные. Некоторые люди в возрасте страдают от проблем с потерей памяти, кто-то продает квартиру, выезжает в другой город. В Управление также поступают сообщения и заявления из других регионов РФ (например, уехал на вахту, не выходит на связь). Каждый случай индивидуален.

– Используются ли в поиске технологические инструменты? Каким образом? Помогают ли в поиске камеры видеонаблюдения на улицах?

– Во время поисков используются камеры видеонаблюдения установленные на улицах города: система «Безопасный город», камеры Теле-2, камеры организаций, предприятий города. А если у пропавшего был с собой мобильный телефон, то с его помощью проводятся специальные технические мероприятия.

– Какова статистика по пропавшим людям? Сколько людей находится, благодаря поискам? Есть ли положительная динамика?

–Всего за 2022 год в дежурной части УМВД по Сургуту зарегистрировали 1 262 заявления по факту безвестного исчезновения граждан, лиц, утративших родственные связи и несовершеннолетних. Местонахождение всех без вести пропавших в прошлом году установлено.

Сколько людей числятся пропавшими на сегодняшний день?

– В настоящее время в Сургуте числятся пропавшими без вести 28 человек. Это люди, которые исчезли без вести еще в прошлых годах.

– Как часто информаторами о пропавших людях становятся обычные граждане? Волонтерская деятельность сильно способствуют поиску?

– Сначала специалисты выясняют все обстоятельства исчезновения, и только после этого принимается решение о привлечении к поиску добровольных волонтерских групп. Сотрудник полиции уведомляет координаторов добровольческих поисковых организации по телефону или интернету. Определяет место и время проведения поисков, необходимые для этого силы и средства. Перед проведением поисковых мероприятий сотрудники полиции проводят с добровольческим отрядом инструктаж, а также напоминает о соблюдении мер личной безопасности.

Координатор получает конкретные указания об объеме и характере поисковых мероприятий, необходимую информацию и материалы, фотографии разыскиваемого лица, ориентировки, которые необходимо распространить. Осуществляют мониторинг интернета и других источников, с целью выявления необходимой информации.

Так, в Сургуте добровольческими организациями создан сайт «Поиск пропавших людей-Сургут», где волонтеры выставляют ориентировки без вести пропавших граждан и детей. Даже несовершеннолетние в составе волонтерских движений занимаются распространением информации через интернет, а также размещением в общественных местах ориентировок с информацией о розыске лица, привлекаются к поисковым мероприятиям, как на территории населенных пунктов, так и за их пределами.

За 12 месяцев 2022 года представители волонтерских организации приняли участие в установлении местонахождения 41 граждан и 47 несовершеннолетних.

Напоминаем, ранее представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказал о том, как предотвратить пропажу ребенка и что делать в такой ситуации.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 69, комментариев: 0
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