Сургутская общественница – о том, как кризис усложнил жизнь зоозащитников и их питомцев

Редакция СИА-ПРЕСС продолжает исследовать аспекты новой реальности, в которой ныне пребывает наша страна. На этот раз мы обсудили влияние текущего кризиса на работу общественников, занимающихся помощью животным. Насколько изменилось количество пожертвований, что с кормами и лекарствами, а также новым приютом – рассказала председатель правления общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева.

– Какова динамика по сбору пожертвований? Многие общественники говорят, что у них с этим проблемы.

– Динамика пошла вниз. Падает количество пожертвований, снижается средний чек, некоторые люди отписываются от ежемесячных платежей. Не могу сказать, что объемы катастрофичные, но процентов на 15-17 мы просели. Помогает то, что мы выиграли грант на социальную рекламу у «Яндекса». Раньше мы рассказывали о себе только в соцсетях, теперь смогли расширить распространение информации и получить новых жертвователей, за счет чего общее падение не столь велико.

– При этом, вероятно, выросли расходы. Как дела с ценами на корма для животных?

– Цены выросли на все корма. С обычными ситуация не так критична, потому что есть отечественные производители, типа Karmy или «Для самых преданных». Они делают продукт не хуже раскрученных иностранных марок, и по стоимости они сопоставимы, с этим особых проблем нет. Кроме непосредственно роста цен.

Проблемы есть с лечеными кормами – для животных с заболеваниями печени, почек, ЖКТ, для аллергиков – там цены выросли в 2-2,5 раза. У российских линеек таких лечебных кормов практически нет, разве что только гипоаллергенные можно найти, но все остальные под большим вопросом. Сейчас мы держимся на имеющихся запасах, а что будет дальше – прогнозировать сложно.

Один из вариантов – призывать людей подписываться на конкретное животное и собирать ему на лечебный корм. Другой мы сейчас прорабатываем со специалистами – переводить питомцев на натуральное питание. Это усложнит процесс, потому что одно дело – открыть пачку с кормом и дать кошке или собаке, а другое – заниматься приготовлением пищи. Особенно это будет неудобно для тех, кто взял себе животное на передержку. Пока мы это не пробовали, но обдумываем.

– Но в принципе корма есть? Сотни международных брендов объявили об уходе с российского рынка. Наверное, среди них есть и те, кто поставляет корма для животных.

– Да, бренды объявили об уходе, но сказать, что сейчас все лечебные корма пропадут, я просто не могу, потому что не обладаю всей информацией. Думаю, вопрос будет в том, насколько широкий будет ассортимент и насколько он будет доступен по цене.

– Но сейчас они в магазинах есть?

– Пока есть. Но уже не во всех магазинах. Количество точек сократилось, повысилась стоимость, перспективы туманны.

– Как дела с лекарствами для животных?

– Для снижения издержек мы закупаем все препараты у оптовиков. Там выросли цены, а также пропали импортные вакцины, которыми мы долгое время прививали животных. Свежий пример – раньше мы каждую весну и осень проводили акцию по льготной стерилизации. Договаривались с одной ветклиникой, чтобы она давала скидку на эту операцию, и люди могли стерилизовать своих питомцев за льготную цену. Так вот, этой весной акцию провести не удалось. Наши партнеры сказали, что у них просто нет понимания, что будет с наркозом. Его уже сейчас не хватает.

– У вас продолжается стройка приюта. Как с этим обстоят дела?

– Стройка идет. Как только мы поняли, что есть риск стремительного удорожания материалов – за несколько дней закупили большой объем. Как минимум, большую часть необходимых строительных и отделочных материалов. Так что будем продолжать. Но сложнее стало и с теми партнерами-строителями, на помощь которых мы рассчитывали – они говорят, что пока не могут включиться в работу, так как все подорожало.

– Какие общие впечатления и понимание перспектив от происходящего?

– Точно могу сказать, что мы не прекратим свою работу. Понятно, что у нас стало меньше пожертвований, а затраты выросли, поэтому будем где-то экономить. Например, переводить животных на натуральное питание, которое сейчас будет дешевле, чем на готовых кормах.

Вообще опыт пандемии показал, что в сложных ситуациях люди не перестают помогать. Есть исследование, согласно которому половина людей, которые в настоящий момент не жертвуют деньги и не помогают благотворительным фондам, просто не знают, что и как можно сделать. Это тот резерв, на который мы рассчитываем.

Если у нас получится эффективно доносить информацию о нашей работе до аудитории и увеличивать число сторонников, то мы сможем не только вернуть пожертвования на прежний уровень, но и нарастить их. Условно говоря, был человек, который давал 1000 рублей в месяц, а сейчас сократил платеж до 300 рублей. Но если мы найдем еще трех новых жертвователей, готовых давать 300 рублей в месяц – мы эту потерю компенсируем и даже немного нарастим объем.

Поэтому мы разрабатываем новые проекты. Например, лэндинг с конкурсом наших самых стильных питомцев – мы сделали их классные фотки и предлагаем всем желающим голосовать. Каждый голос стоит небольшую сумму, от 45 рублей. Присоединились к окружной акции «Весь май собаку из приюта забирай». Сделали регулярную mail-рассылку для жертвователей с отчетом о работе. Планируем провести фотовыставку в «Сургут Сити Молле», чтобы рассказать о нас тем, кто не является нашим сторонником и привлечь новую аудиторию. В общем, продолжаем работать.