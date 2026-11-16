Как в Сургутской филармонии читали «Калифа-аиста»

В субботу побывали с младшим на видеотрансляции сказки с оркестром «Калиф-аист» в сургутской филармонии. Мне очень понравилось, младшему (ему шесть лет) – не очень. Трансляция в малом зале. Людей было немного: еще две-три пары, как мы (родители или бабушки с детьми) и «культурный выход» какой-то из сургутских школ для младшеклассников.

Младшеклассники лет восьми-девяти, отмечу, вели себя гораздо приличнее, чем старшеклассники три недели назад на «А зори здесь тихие»: может, и скучали, но добросовестно сидели и слушали. Концерт очень хорош: и музыка, и авторское чтение, и видеоряд.

Отдельных слов восхищения заслуживает педагог, сопровождавшвя детвору: юная симпатичная учительница. В антракте она попросила у ребят внимания и стала задавать вопросы:

– Кто такой калиф? Кто такой визирь?

– Где происходит действие?

– Багдад – это в какой стране?

– Какая это сказка (русская, европейская, восточная?)

– Почему калиф захотел превратиться в аиста?

– Было ли его превращение случайным или коварный умысел врагов?

– Почему сова попросила заколдованного калифа об услуге?

– Какую награду в итоге обрел калиф?

– Чему учит нас эта сказка?

Повторюсь, искренне восхишен такой работой с детьми. Не знаю, из какой они были школы, но спасибо и учителю и ее руководству за такую работу. Дай бог, чтобы такая практика была распространена пошире.

Резюме: формат мероприятия очень хорош. Посещать стоит.