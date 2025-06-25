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  • Станцию юннатов в Сургуте планируют построить на Югорском тракте

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    Сегодня в 11:51
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​Семья как фактор защиты от наркотиков

Радует, что в Сургуте среди несовершеннолетних с диагнозом «наркомания» ‒ ноль случаев. Но это не повод расслабляться

​Семья как фактор защиты от наркотиков
Фото: freepik.com

Потребление наркотиков и психоактивных веществ ‒ это не просто вредная привычка. Это трагедия, которая может закончиться преждевременной смертью, тяжелыми психическими и физическими последствиями, криминализацией. И, к сожалению, одна из актуальных тем сегодня ‒ это вовлечение подростков в употребление и даже распространение наркотиков.

В Сургуте ситуация сейчас относительно стабильная. На учете ‒ порядка 300 человек, динамика относительно небольшая. В прошлом году было на три человека меньше. Радует, что среди несовершеннолетних с диагнозом «наркомания» ‒ ноль случаев. Но это не повод расслабляться.

На протяжении последних одного-двух лет мы фиксируем тревожную тенденцию ‒ подростков привлекают к сбыту наркотиков. Делается это через различные телеграм-каналы, мессенджеры и другие источники, обещая «легкие деньги». И ребят убеждают: вы не попадете под ответственность в связи с возрастом. Но это обман. Ответственность предусмотрена законом, достаточно тяжелая, вплоть до уголовных. И здесь задача родителей, школы, общества ‒ объяснить это подростку заранее.

Что касается родителей ‒ хочу подчеркнуть: если с ребенком есть контакт, доверие, искренние отношения, то такой ребенок с меньшей вероятностью пойдет на контакт с наркотиками. Это правда. Когда родитель знает, чем живет ребенок, с кем он дружит, какие у него интересы ‒ это уже профилактика. Но если доверия нет, тогда, увы, сложнее.

Как заподозрить, что ваш ребенок пристрастился к наркотикам? Поведенческие изменения. Резкие. Ребенок может стать замкнутым, или наоборот ‒ излишне веселым, нарушился сон, странные друзья, переписки, скрытность, телефон уносит с собой. У него может возникнуть резкая потребность в дополнительных финансовых средствах, либо наоборот появятся деньги, которые у него по умолчанию не могут быть. И как только возникают первые, скажем, тревожные звоночки, нужно все-таки постараться установить контакт с ребенком и выяснить, что происходит.

Если у родителей есть тревожные подозрения ‒ не надо ждать. Можно прийти к специалистам просто поговорить. Сначала без ребенка. А потом, если нужно ‒ вместе. И выяснить, что происходит. Лучше перестраховаться, чем упустить.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 54, комментариев: 0
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