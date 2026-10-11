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​Сургутяне столкнулись с проблемами при вызове такси в «Яндекс Go»

Сбои «Яндекса» добрались до Сургута

​Сургутяне столкнулись с проблемами при вызове такси в «Яндекс Go»
Фото: СИА-ПРЕСС. Сгенерировано ИИ

Сургутяне пожаловались на сбои в работе «Яндекс Go» при попытке вызвать такси. Проблемы с сервисом утром заметили пользователи в разных частях города.

Скрин с приложения «Яндекс Go»

«Сначала приложение вообще не работало, а потом появилось уведомление, что нет свободных машин», – рассказал читатель СИА-ПРЕСС Владимир Д.

Жалобы на работу сервисов «Яндекса» поступают и из других регионов России. Пользователи сообщают о сбоях не только в приложениях для вызова такси, но и в доставке, сервисах умного дома, «Алисе» и других продуктах компании.

Источник фото: detector404.ru

Ранее «Яндекс» сообщил о проблемах с инфраструктурой после атак беспилотников на дата-центры. Компания написала в своем канале в Max, что объект в Сасово получил серьезные повреждения и полностью остановил работу, а в Калуге часть инфраструктуры вышла из строя.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 112, комментариев: 0
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