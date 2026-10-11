В Отделении СФР по Югре рассказали о выплатах для беременных

С начала 2026 года меры поддержки регионального Отделения Социального фонда получили более 10 тысяч будущих мам Югры. Среди них – единое пособие для беременных, выплаты по беременности и родам и оплата медицинских услуг по родовым сертификатам.

Единое пособие назначается женщинам, которые встали на учет в медицинской организации до 12 недель беременности. Его размер зависит от доходов семьи и составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2026 году он равен 24 091 рублю.

«Таким образом, ежемесячная выплата может составить 12 045,5 рублей, 18 068,2 рублей или 24 091 рубль. С начала года в Югре 2 804 беременных женщины получили единое пособие», – рассказала управляющий региональным Отделением СФР Ольга Галюк.

Еще 10 947 женщин получили медицинские услуги по родовым сертификатам. Электронный документ оформляется при первом обращении в женскую консультацию и позволяет самостоятельно выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности и родов, а затем для профилактических осмотров ребенка в первый год жизни.

Пособие по беременности и родам с начала года оформили 6 715 работающих жительниц Югры. Размер выплаты зависит от заработка и продолжительности отпуска. Минимальная сумма составляет 124 702,20 рубля, максимальная – до 955 836 рублей.

Для неработающих женщин действуют отдельные условия: получить пособие можно, если центр занятости признал женщину безработной в течение года после увольнения. В отдельных случаях, например при ликвидации предприятия или прекращении деятельности ИП, нотариуса или адвоката, комплексная оценка нуждаемости семьи не проводится.

Отдельный порядок действует и для студенток очной формы обучения. С января 2026 года выплаты назначили 226 студенткам. Теперь их размер рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума, а не из размера стипендии, как раньше.

Напоминаем, материнский капитал на первого ребенка в 2027 году планируют увеличить до 778,5 тысячи рублей.