В четверг синоптики Сургута прогнозируют снег с дождем, в пятницу – снежные зерна

В Сургуте на следующей неделе сохранится относительно теплая для октября погода. По прогнозу Gismeteo, днем температура будет держаться выше нуля – от +3 до +8 градусов.

Самым теплым днем станет понедельник, 12 октября: воздух прогреется до +8 градусов, ночью ожидается около +3. Во вторник и среду днем будет около +4, а ночью – от 0 до +1 градуса.

К середине недели погода станет более зимней. В четверг, 15 октября, прогнозируется небольшой снег с дождем и туман. Днем будет около +3 градусов, а ночью температура может опуститься до −2 градусов.

В пятницу Gismeteo прогнозирует снежные зерна и около +4 градусов днем. На выходных осадки пока не ожидаются: в субботу будет около +3, в воскресенье – до +5 градусов.

Сильного похолодания в течение недели синоптики пока не прогнозируют, однако ночные температуры будут держаться около нуля.