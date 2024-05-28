Согласно новому Генплану Сургута, в городе будет еще больше высотного жилья

Начинаю обзор изменений в Генплан.

Несколько важных замечаний: разработка Генплана велась из постулата, что к 2044 население города вырастет на треть и достигнет 570 тысяч человек, при этом границы города не расширятся, т.е. 170 тысяч человек нужно разместить на существующей территории. Кроме того необходимо выполнить ряд обязательных требований, например, процентовку по городским лесам, соблюдение защитных и санитарных зон и т.д. Также разработчики должны были учесть необходимость создания новой социальной и инженерной инфраструктуры. На публичных слушаниях 29 мая обо всем этом они должны нам рассказать.

Теперь, то на что я обратил внимание. Сразу оговорюсь, не могу претендовать на всеобъемлющий анализ: во-первых, я не профильный специалист, а во-вторых, документ очень объемный, изменений сотни, если вас интересуют конкретные территории – лучше проведите анализ сами.

Итак, поехали:

1. Одна из задач обновления генплана увеличение площади городских лесов. Например, около речки Черной часть территорий под ИЖС переходит в лес.

2. Район ЖД. В поселке Юность появится новый высотный жилой квартал (красный цвет). А рядом немного изменится количество и расположение зеленых зон (голубой цвет).

3. «ПриАгорье». Тема с автовокзалом на развязке 1«З», прогремевшая несколько лет назад, окончательно уходит из генплана, теперь тут будет сквер. Зато в микрорайоне 35 (Новин) на месте, где должна была быть школа, теперь будет зона для высотной застройки.

4. На западе города, за «Купцом», вместо района ИЖС появится высотная застройка и городские леса, вдоль улицы Набережной также будет расширена зона застройки высотными домами.

5. Югорский тракт. Формируется полноценный участок под НТЦ с актуальной схемой улиц. Около карьера появляется зона отдыха и транспорта, вдоль берега Оби на карте появятся существующие объекты. Зона под застройку около ЖК «Возрождение» остается малоэтажной (до 4 этажей). Наконец-то из Генплана ушла эстакада через парк «За Саймой»!

6. Черный мыс. Тоже приводится в соответствие с реальным положением дел, добавляются зоны общественно-делового и жилого назначения.

7. Университетская – Ивана Захарова. Крупный жилой район с высотной застройкой предлагается построить на месте существующих капитальных гаражей и общественно-деловой застройки около улицы Инженерной.

8. Марьина гора. Уточняются все границы и планы на этот район, с учетом новых улиц.

9. Район водохранилища и нового моста. Сокращаются площади под СНТ и ИЖС, появляются зоны лесов, промышленности и ОД.

В следующем посте расскажу про социальную и инженерную инфраструктуру.

Выразить свое мнение, внести предложения и подробней ознакомиться с предложенными изменениями нужно 29 мая в 18:00 на публичных слушаниях ул. Восход, 4.