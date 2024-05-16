Памяти Почетного гражданина города Сургута, журналиста Ивана Захарова

Не помню, кто и когда назвал однажды Ивана Прокопьевича чистым источником. С тех пор в моем сознании он так и ассоциируется с родником чистой воды, из которого пьешь и не можешь напиться.

Это был очень цельный и совершенно независимый человек: одинаково просто и с глубоким интересом он разговаривал и с генеральным директором, и с простым рабочим.

Уже будучи известным человеком, Почетным гражданином Сургута, Иван Прокопьевич оставался чрезвычайно скромным и непритязательным. Рукописи свои носил в пакетах или авоське. Никогда не требовал для себя ничего. Не выпячивая себя, он всегда выделялся из общей массы.

Они были в большой дружбе с мэром города Александром Леонидовичем Сидоровым. Иван Прокопьевич всегда поддерживал его и как-то сказал: «Этот парень специально родился для нашего города». То же самое относится и к нему самому.

Кто-то из журналистов говорил, что рядом с этим человеком улетучивались понятия «карьера», «деньги», «власть». Ощущались другие ориентиры: доброта, совесть, долг.