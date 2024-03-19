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​Остановка: нужен ли комфорт?

Сургут может взять на вооружение не только новый формат остановочных павильонов

​Остановка: нужен ли комфорт?
Фото предоставлено спикером

В Сургуте начинается не только замена старых остановочных павильонов на новые и современные, но и создание остановок на новых местах. О том, что точек для посадки и высадки пассажиров по городу должно становиться больше, в интервью СИА-ПРЕСС говорил новый директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

Нужно больше остановок?

Любое развитие, любое улучшение – это хорошо. Общественный транспорт ежегодно возит сотни тысяч, миллионы граждан, и чем комфортнее будет сам транспорт, чем удобнее и безопаснее будет городская общественная транспортная сеть, тем только лучше. Это повышает качество жизни в городе, это делает его привлекательным, это создает такую добавленную гуманитарную стоимость городу в целом.

Но конкретно по павильонам: думаю, что павильоны и увеличение их числа – это должно быть следствием большой работы по реконструкции сети автобусных перевозок в Сургуте.

Автобусы, ходите чаще!

Не столько остановки нужно чаще ставить, сколько чаще и четче пускать на маршрутную сеть автобусы. Если власти добьются очень четкого соблюдения расписания движения автобусов, а люди привыкнут к тому, что им не надо ловить автобус по 10-20-15-30 минут, они могут выйти за 1-2-3 минуты и он придет вовремя, то смысл в павильоне если не теряется совсем, то, как минимум, видоизменяется. То есть павильон, укрывающий от непогоды, будет играть не столь важную роль, потому что человеку не надо долго находиться на улице в ожидании автобуса.

Это должно быть одной из главных целей сургутской реформы автобусного транспорта. Граждане должны подходить к автобусным остановкам по расписанию. Это работает в мире в тех муниципалитетах, которые очень строго следят за графиком движения общественного транспорта. Это очень сложная задача. Она сложнее, чем просто выделить полосу движения на дорогах для общественного транспорта, чем построить новые остановочные павильоны, чем купить новые автобусы. Но нужно обеспечить безукоризненное расписание движения автобусов. Тогда людям будет очень понятно, почему они должны пользоваться общественным транспортом, а не пересаживаться на личный.

Соответственно, логистика движения – да; жесткое расписание движения – да; выделенные полосы для движения автобусов и такси, уполномоченного городского такси – безусловно, да. Вот такая вот программа. Когда вот это все будет реализовано качественно, не в экспериментальном режиме, а уже во внедренном режиме, то появление хороших, современных остановочных павильонов – это вопрос просто логики.

Подождем недолго и с комфортом

Конечно, комфортные остановочные павильоны необходимы. Может быть, было бы неплохо создать в разных районах Сургута остановочные павильоны в виде мини торговых центров. Нормальная практика — оформлять их нестандартно: стеклянное блюдце, какая-нибудь летающая стеклянная тарелка может быть кафешкой, кофейней, киоском по продаже продуктов. И все это работает уже многофункционально, не тянет из городского бюджета деньги на обслуживание этого павильона, — в общем, создает живую такую городскую инфраструктуру. Такая современная городская автобусная маршрутная сеть сделала бы Сургут тоже очень современным, очень правильным городом.

По материалам проекта «О чем говорят»


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Сегодня в 11:19, просмотров: 159, комментариев: 0
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