В Сургуте стало много электросамокатов. Что с ними делать

Сургут заполонили электросамокаты. По самым скромным подсчетам в городе их уже несколько тысяч, для нас это новинка, с которой нужно научиться жить. Но давайте разберемся, чего это явление больше несет для города: блага или проблем?

Для начала немного терминологии. СИМ – средство индивидуальной мобильности, то есть человек на СИМе не является пешеходом. Кикшеринг – система краткосрочной аренды электросамокатов, в отличие от проката, может не иметь станций, и, как правило, работает в «бесконтактном режиме».

Сразу оговорюсь, я сам «симщик», второй год катаю простенький XiaomiS1. За все время проехал около 700 километров, используя электрический транспорт в основном для поездок на работу.

Сначала про блага:

1. До работы можно добираться быстрее, без пробок, нервов, по свежему воздуху через парк, нежели на автомобиле или общественном транспорте.

2. Для своего кошелька и планеты в целом сэкономлена бочка высокооктанового бензина.

3. Когда я на самокате, длина пробок в городе уменьшается на 5 метров.

Теперь обратная сторона:

1. В условиях отсутствия велосипедных дорожек на тротуарах бывает тесно.

2. Самокат тоже нужно парковать, и делать это аккуратно.

3. Если пойдет дождь – становится очень мокро.

4. Даже 20 км/ч — это серьезная скорость и опасность для себя и окружающих.

5. Ярко выраженная сезонность, основная активность длится с мая по октябрь.

Если все это экстраполировать на весь город, то плюсы и минусы кратно возрастут, также к ним добавятся особенности использования кикшеринговых самокатов. Само появление нового вида транспорта вызывает неоднозначную реакцию у сургутян. Люди справедливо выражают недовольство опасными маневрами самокатчиков и стихийными парковками кикшеренинговых аппаратов на тротуарах. Да и в целом самокаты, по крайней мере, прокатные, пока воспринимаются больше как средства для увеселительных прогулок, чем городской транспорт.

Как быть? Самое простое – взять и запретить! Нет самокатов – нет проблем, но так и до тяжелой стадии луддизма не далеко. К счастью, власти не пошли против прогресса, а заняли прагматичную позицию, направленную на встраивание СИМов в нашу реальность. Не так давно на федеральном уровне были внесены поправки в ПДД и КоАП, позволяющие, наконец-то, выделить СИМы в отдельный вид транспорта, установить для него ограничения и правила пользования. Конечно, к новым нормам есть много вопросов, и они обязательно будут дорабатываться, но этот процесс только начался. Подробней про поправки можно почитать, например, здесь.

А что же делается в нашем городе?

В Сургут кикшеринг пришел два года назад, и сейчас именно на него приходится процентов 80 трафика СИМов на улице. Сейчас мы наблюдаем настоящий бум электросамокатов, иногда дикий, иногда бескультурный, но всему нужно время. Крупные города пережили подобную стадию 3-4 года назад, сейчас там СИМы успешно интегрируются в городскую логистику.

Проблем у нас всего две, но масштаб их огромен: культура вождения СИМ и инфраструктура (почти дураки и дороги). Начнем со второго, здесь все очень грустно – все то же, что и с велосипедами. Почти нет выделенных велосипедных дорожек, ровных спусков-въездов на тротуары, сами тротуары порой прибывают в неудовлетворительном состоянии, отсутствие обустроенных парковок для кикшеринга. Для нормального перемещения по городу мне пришлось даже заняться внедорожным тюнингом своего железного коня: лифт, большие внедорожные колеса, подвеска колес. Но проблему инфраструктуры нужно решать в масштабах всего города, как бы сложна она не была! Как ее решать мы поговорим чуть позже.

Теперь про культуру. Казалось бы, что нового? СИМы — это же почти велосипеды, скорость/масса почти одинаковые почему же на их пилотов столько жалоб?

Во-первых, сейчас электросамокаты, особенно, кикшерениговые, воспринимается как игрушка, на которой хочется погонять, покуражиться, максимально хапнуть адреналинчику за каждый уплаченный рубль аренды.

Во-вторых, незнание и/или пренебрежение элементарными правилами дорожного движения – только за май-июнь произошло три ДТП с СИМщиками по элементарной причине – пересечение дорого по пешеходному переходу без спешивания.

В-третьих, взаимоуважение. Нужно запомнить простое правило – на тротуаре самый главный это пешеход. Вроде просто, а помнить об этом у многих не получается, подтверждение тому три наезда на детей за тот же период.

Что делать?

1. Всеми силами навалиться на строительство велодорожек. Они должны стать стандартом, в обязательном порядке закладываться в проекты новых жилых районов и дорог, проекты реконструкции общественных пространств.

2. Продолжать работу по ремонту тротуаров. Процесс идут, за что спасибо администрации города, но нужно сделать еще очень много.

3. Навести порядок с парковкой кикшеринговых самокатов, такое соглашение у города с операторами аренды уже готово, порядка скоро должна стать больше.

4. Ограничить скорость СИМов в местах массовых скоплений горожан (парки, скверы, учебные заведения) до 15 км/ч. Со слов операторов, они это уже сделали.

5. Вести образовательную и просветительскую деятельность о правилах безопасного использования нового вида транспорта, социальная реклама, лекции, тренировочные занятия, школы юного СИМовода – все, что может побудить перемещаться безопасно.

Кстати, в следующий раз я именно 5-ым пунктом и займусь, немного поделюсь собственным опытом и типичными ошибками начинающих СИМодрайверов.

Катайте безопасно!