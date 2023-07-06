Какие последствия будут у чрезмерного ослабления рубля

Поговорим о последствиях чрезмерного ослабления рубля. Девальвация продолжается – монета в один евро уже равна сторублевой купюре. Во всем этом процессе есть только один плюс: 100 рублей равно 1 евро. Считать в уме просто. Ах, ну да… значительная часть бюджетного дефицита при таких раскладах будет сокращена.

Но какой ценой?

1. Рост инфляции

Инфляция вырастет выше прогнозируемых значений, значит, увеличатся расходы на индексацию пенсий, зарплат и т. д., ускорится отток капитала, возрастет спрос на иностранную валюту. Более того, уход рубля ниже отметки 100 к доллару может спровоцировать уже и панику населения. Ну, а лечить такую проблему весьма и весьма дорого. В частности, ставку опять придется поднимать не на 50-100 б. п, а значительно выше.

2. Важный момент – возрастание непредсказуемости ведения бизнеса

Дело в том, что резкие прыжки курса национальной валюты – это крайне негативная тема для значительного количества предприятий. И даже если ты на 100% все производишь из местного сырья, все равно, у тебя идет возрастание себестоимости финального товара. К примеру, сотрудники могут начать требовать повышения зарплат. Возрастание же цены может быть для многих фатальным. Товар просто перестанут брать.

3. Ужесточение монетарной политики

Это связано со скачком цен. На это, кстати, уже намекнул заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Здесь есть две проблемы: мало того что повышение ставки пусть не сразу, но отразится на экономике, так еще и снизит доступность кредитов.

4. Все это, кстати говоря, не значит, что до конца года нас обязательно ждет волна банкротств, но жизнь российских предпринимателей от такой ситуации лучше явно не станет. Население тоже не «вздохнет свободнее», учитывая, что долг россиян перед банками на 1 мая достиг 30,22 триллиона рублей. Однако наивно полагать, что девальвация обесценит долги и их станет легче отдавать. Точнее кому-то, возможно, и станет. Кто все средства в валюте держит. Но большинству – как раз сложнее.

5. Почему станет сложнее отдавать долги?

Это отдельный разговор. Да потому, что в среднем покупательская способность населения явно в таких условиях расти не будет. Значит, процент возвратности кредитов явно имеет шанс снизиться. Так что большой привет банкам и МФО.

6. Наконец, есть еще один любопытный нюанс. Традиционно считается, что для государства девальвация – благо. Ибо растет доходная часть бюджета. С этим трудно поспорить. Однако есть другая часть вопроса. Дело в том, что концу 2022 года доля инструментов с плавающей ставкой в портфеле Министерства финансов составила 38%. Таким образом, неизбежно произойдет рост стоимости обслуживания долга.

Ну, и дополнительный момент. Не забываем: вместе с ростом налоговых поступлений из-за девальвации, с другой стороны, есть шанс получить:

– замедление деловой активности,

– снижение инвестиций,

– стагнацию экономики,

которые как раз могут ударить по налоговым поступлениям и, как следствие, по доходам бюджета.

Подводя итог, можно сказать, что дальнейшая девальвация не отвечает интересам ни государства, ни бизнеса, ни населения. Если оставить ситуацию на произвол судьбы, то в результате под ударом окажется вся финансовая система.

Как в данных условиях российская экономика сохранит темпы роста – не вполне понятно. Масла в огонь добавят и новые санкции, нехватка рабочей силы и серьезные проблемы в области демографии.

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