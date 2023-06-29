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​Землю – людям

Не стоит выделять много места под дороги – потом возвращать придется

​Землю – людям
Фото t.me/gre4ark

Увидел в Telegram-канале уважаемого Аркадия Гершмана такую картинку и подпись: «Краткая эволюция подходов к дизайну и планированию улиц из польского города Катовице». Решил поделиться с вами, вкупе с парой мыслей.

Мне кажется, что в вопросе развития пространств для жизни у человечества выработались более-менее солидарные подходы. Едва ли можно найти человека, который бы на полном серьезе сказал, что ему приятно жить возле 16-полосной трассы, заполненной чадящими машинами, а цвет асфальта и бетона ему милее, чем естественная зелень. Другое дело – можно находиться в заблуждении, что 16-полосная трасса, развязка или еще любая другая громоздкая дорожная инфраструктура – это объективная необходимость, без которой «город встанет» или случится еще какая-то абсолютно невероятная беда.

Плюс того, что мы в смысле урбанистики и развития городских пространств находимся в догоняющем положении – можно в какой-то степени заглянуть в будущее. Потому как все проходят примерно одинаковый путь – сначала, как в детстве, долго играются в машинки, потом понимают бесперспективность этого пути и начинают сдвигаться в сторону общественного транспорта, а захваченные дорогами территории возвращать людям. И выясняется, что города от этого становятся только лучше.

А если заранее знать, к чему дело движется – стоит ли вкладывать невероятное количество денег, времени и сил во всю эту дорожную инфраструктуру? Может, лучше осмотреться, подумать, и все же действовать сообразно объективному вектору развития городов? Как минимум, экономия денег и времени окажется серьезной.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 130, комментариев: 0
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