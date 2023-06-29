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​У рубля земля уходит из-под ног

Обстоятельства складываются в пользу рубля, но он по-прежнему теряет в цене

​У рубля земля уходит из-под ног
Фото из социальных сетей автора

Публичная часть «междоусобицы» закончилась, но рубль все еще не может прийти в себя, вчера курс USD/RUB превысил 86, а EUR/RUB — 94. Не помог даже налоговый период. Что невероятно странно. Что говорят аналитики?

Как обычно, ссылаются на растущий дефицит торгового баланса, падение цен на нефть и геополитические риски, включая санкции. Загвоздка в том, что стоимость Urals в июне, наоборот, выросла по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, судя по предварительной информации, 11-й пакет санкций ударил скорее по импорту, чем по экспорту.

Получается, что российская валюта должна была укрепиться, но вмешались коварные спекулянты? Если бы не последние события, можно было бы списать противоречивое движение на трейдеров, но что-то мне подсказывает, реальные причины гораздо серьезнее.

Как я уже говорил, видимо, происходят какие-то процессы, от которых лучше перестраховаться. Кто-то что-то знает, но никому не говорит? Похоже на то, но истинную причину мы, как всегда, узнаем постфактум. Важно другое — кому выгодно снижение рубля. В первую очередь, Минфину с его растущей дырой в бюджете, а во вторую – экспортерам.

То, что при сохранении нынешнего тренда инфляция, по всей видимости, будет расти, а потребительская способность населения снижаться, похоже, никого не волнует. Решение Центрального банка повысить ставку на заседании в июле может еще больше осложнить ситуацию для бизнеса. Но, с другой стороны, может несколько укрепить рубль.

Что дальше?

Если рубль продолжит стремительно терять высоту, правительство может все-таки вмешаться, увеличив ежемесячные продажи юаней из ФНБ. Но неясно, когда произойдет чудо.

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Сегодня в 10:49, просмотров: 128, комментариев: 0
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