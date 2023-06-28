При обновлении генплана нужно советоваться не с застройщиками и общественностью, а с профессионалами-архитекторами

Глава Сургута Андрей Филатов анонсировал переработку генплана Сургута, делать ее будет компания из Санкт-Петербурга, работа будет вестись публично, прозрачно, с учетом мнения общественности, застройщиков и, по всей видимости, тех активных групп, лиц и игроков на различных рынках Сургута, которые вовлечены в городские процессы.

То, что городская власть эту тему цепко держит в руках — это хорошо, это дает надежду на то, что мы все-таки получим генплан, определяющий осмысленное развитие города, как территории на какие-то ближайшие десятки лет. Пока, впрочем, многое непонятно. Главное, что непонятно во всех этих устремлениях, декларациях, все-таки, — какого качества экспертное и профессиональное сообщество будет определять параметры этого генплана.

Застройщик должен строить

Когда говорят, что надо привлекать общественность, застройщиков, экспертов, — меня пугает в этой цепочке слово «застройщики». Профессионально было бы городской власти из обсуждения генплана застройщиков исключить. Застройщик — это кто? Это исполнитель, подрядная организация. Город имеет на руках документ — всеобъемлюще, техзадание, и он уже нанимает застройщиков и дает им задание: построй в соответствии с генпланом это, то или это. Когда будущий исполнитель начинает участвовать в формировании генплана, это приводит к очень серьезным искажениям.

Но этот документ должны создавать, творцы — если хотите, люди, которые витают в облаках, которые мечтают, своими мечтами пробивают нашу земную брешь и тянут нас в лучшее состояние, а не в худшее.

А чего хочет общественность?

Еще один пункт — общественность. Здесь тоже надо понимать, какая общественность будет принимать участие в разработке и обновлении генплана. Мы только что видели старт реформы общественного транспорта в Сургуте. Большинство так называемых критических замечаний со стороны общественности — это совершенно мелкие, частные моменты, которые никак не определяют общие параметры этой реформы. Они ни на что не влияют, кроме как на желание человека в тапочках сесть в ближайший автобус и тут же оказаться в конечной точке. И власть в подобных процессах должна очень четко и профессионально отсекать подобное давление общественности на то решение, которое она, как профи, хочет выработать.

Возникнет, конечно, очевидный вопрос: а как же тогда обеспечить власти выработку взвешенного профессионального решения? Она же не будет чувствовать обратной связи. Но обратная связь вы этом случае дает запросы на строительство парков и скверов — в основном, об этом говорит общественность, не так ли? Здесь мы видим обратную сторону той же медали: застройщики будут хотеть строить квадратные метры, народ, общественность будет хотеть строить парки и скверы бесконечно. Власть же тоже должна обладать определенной профессиональной подготовкой и понимать, чего же она хочет от генплана, какова его конечная цель.

Где профессионалы?

Мы всегда говорим, что генплан – это документ, который определяет конкурентное преимущество города на какую-то перспективу. Соответственно, когда упоминается, что обсуждение новых параметров генплана или его корректировки, помимо того, что он уже заказан конкретной проектной организации, будет проходить в консультациях с застройщиками, с общественностью, я хочу услышать — с «профессиональными группами», с архитектурными структурами, которые действительно знают, что такое генплан, город, строительство, красивое здание, что такое правильно спроектированная ливневая канализация. Вот кто должен влиять на сургутский и не только — любого муниципалитета — генеральный план. Хотелось бы, чтобы город привлек таких значимых архитектурных консалтеров, как, например, московский институт «Стрелка»: это же мощная структура, она очень круто соображает в урбанистике, она прекрасно понимает, что такое город, который не устареет морально через 10-15 лет. И именно подобные организации должны принимать участие в обновлении генплана, в дискуссиях, в ходе которых возникают новые идеи.

В конце концов, главе города Андрею Филатову хорошо известна школа Сколково. Ее принцип работы построен на конкуренции мнений, на дискуссиях, на таких штурмовых интеллектуальных атаках, которые в результате находят какой-то конечный, устраивающий всех знаменатель. И если мы применим подобный подход организации грамотной, профессиональной, экспертной дискуссии, с привлечением профессиональных профильных консалтеров, то мы можем даже получить неплохой генплан Сургута.

По материалам проекта «О чем говорят»