Рубить деревья в Сургуте просто для банального расширения дороги нельзя

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог обозревателя нашего портала Дмитрия Щеглова про меняющийся формат вырубки деревьев в Сургуте. Приводим его мнение полностью.

Можно было бы согласиться с автором, что чиновники теперь относятся к подготовке к рубке деревьев в городе с «особой тщательностью». Можно даже похвалить их, мол, «позеленели». Не знаю, может быть, они уже какой-то стандарт выработали или регламент. И там в качестве обязательного пункта прописали, что нельзя «рубить сплеча», а надо превентивные меры принимать. Против экологов и населения. А защитники леса есть в каждой городской квартире, ведь у каждого окна растет дерево или кустарник, почти «друг семьи». И не дай бог появиться здесь работягам с пилами и топорами под окном. И ага! И все этих работяг «повязали», едва не поколотили. Зачем такие эксцессы?

Поэтому чиновники решили, что нужно объяснить обывателям, зачем под его окном рубят деревья и «отнестись к этому с пониманием». И все. Хотя это объяснение по сути того же Горбатого к Володе Шарапову: «Ты не бойся! Мы тебя не больно зарежем. Чик – и ты уже на небесах». Ведь работяги все равно придут и не больно (объяснили же, что для дела рубят, для расширения дороги) все равно «зарежут эти деревья и кустарники». Только рубят сейчас с «пониманием населения».

Стоп! А что за необходимость такая рубить деревья? Для расширения дороги? Какой дороги? Зачем дороги? Вот с этого места желательно поподробнее. Может, полосу для общественного транспорта чиновники решили замутить? Или дополнительную дорожку для велосипедов и электросамокатов? Тогда понятно, что для общего блага жителей вырубаются деревья. Если же решили дополнительную полосу для личных авто учинить или, не дай бог, парковочные карманы вдоль дороги учинить, то пардон, не надо. Не надо расширять дорогу и вырубать деревья. Это противоречит принципам «Югорского стандарта» при комплексном развитии населенных пунктов в Югре.

Тут даже не в десятке деревьев и кустарников дело. А дело в принципе. Можно ведь до посинения вырубать деревья «с пониманием жителей» для расширения автодорог, парковок, и всегда этих дорог и парковок не будет хватать, как и водки. Этот автомобильный спрут схватил однажды город за горло и душит и душит его, требуя все время все новые и новые зеленые зоны для закатывания в асфальт. Этот конвейер уничтожения естественной природной среды в городе не закончится никогда. Если…

Сегодня вот мы вырубим эти деревья по улице Привокзальной под соусом приятного для души обывателя обращения главы города «отнестись к рубке деревьев с пониманием». Разве можно отказать уважаемому человеку? Нет, нельзя. А завтра, может быть, чиновники замутят какое-то электронное голосование. А «Югорский стандарт» отдыхает тем временем?

Поэтому ни под каким соусом сегодня нельзя вырубать деревья в городе. Нельзя!