В Сургуте даже власть не спиливает деревья без предварительного объяснения – приучили

В России существует расхожий тезис о том, что власть якобы «не прогибается», «не уступает» и вообще на любые возмущения и сопротивления общества никак не реагирует. Это, как минимум, не полная правда, а то и вообще неправда. Примеров можно приводить массу, пожалуй, один из ярких – то, как наша суровая диктатура благополучно свернула идею на федеральном уровне облагородить народ QR-кодами в ходе пандемии. И это случилось именно благодаря возмущению рассерженных граждан.

А вот свежий кейс. Обратите внимание, что администрация Сургута, находящаяся вообще-то в своем праве и полномочиях, предпочла заранее объяснить горожанам, что собирается спилить несколько тополей, берез и ив в районах железнодорожного вокзала и ПИКС. «Все они попадают в полотно будущей проезжей части, поэтому кустарник будет пересажен, а оставшиеся деревья (по большей части больные) будут спилены», – говорится в сообщении городской власти. С последующим призывом к сургутянам с пониманием отнестись к ситуации.

Еще раз – речь идет о муниципальной земле, которой город распоряжается самостоятельно. Могли все молча вырезать и прокладывать дорогу, никого не спросив и даже не уведомив. Но нет – потому что сургутяне уже не один и не два раза показали сугубо негативное отношение к любому уничтожению деревьев в черте города. Возможно, этому способствовала «родовая» травма в виде уничтожения соснового леса на въезде в Сургут возле улицы Киртбая. Возможно, где-то в головах отложились воспоминания о том, как город летом заметало песком, пока власти не провели должное озеленение.

Не суть. Главное, что сургутяне качественно сформировали рефлекс: если режешь в городе деревья – будь готов получить по носу. Конечно, смельчаки все равно найдутся, но сейчас власть показывает пример – перед тем, как рубить деревья, нужно хорошенько объясниться, зачем это нужно. И это хорошо.

P.S. Заметьте, что вся эта ситуация сложилась без какой-либо организованной и структурной работы. Нет в Сургуте «Партии зеленых», нет вообще никакой партии, которая бы поставила на свой флаг сохранение деревьев. Нет сколько-нибудь заметных общественных организаций, которые бы занимались этой тематикой и объединяли сургутян вокруг себя. Все произошло само собой. А если бы у нас была нормальная институциональная среда – с общественниками, политиками, активистами – какая бы у нас была интересная жизнь. И насколько бы повысилась экспертиза при принятии решений, и насколько эффективнее бы оказалась вся система управления городом.