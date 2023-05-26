Расширение железнодорожной сети в Югре требовалось уже давно

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал новость о том, что Наталья Комарова поручила проработать расширение сети электричек и проведение железнодорожных путей к тем городам Югры, где их пока нет.

«Лед тронулся». Богатый регион в развитии железных дорог застыл в ступоре со времен Дмитрия Коротчаева. Вот был человек-глыбища. Это он, закончив железную дорогу до Сургута, не имея законченного проекта, начал строительство дороги на Уренгой. Он говорил, что если мы остановимся и не построим здесь на одном дыхании дорогу до Уренгоя, то никто после за нас ее не построит. Я уверен, что, дойдя до Уренгоя, Дмитрий Коротчаев поставил бы новую цель: дойти ж/д-путем до Томска, до Норильска. Однако после него никаких грандиозных планов в Югре по ж/д-строительству уже не ставили.

Дмитрий Коротчаев в ж/д-строительстве был как Валентин Солохин в строительстве мостов. Оба энтузиасты своего дела. Правда, Валентину Солохину в строительстве мостов повезло больше. Он построил вантовый автомобильный мост через Обь в Сургуте. При активном содействии губернатора Александра Филипенко, который тоже закончил Сибирский автодорожный институт и построил одну 15-ю опору на ж/д-мосту в районе Сургута.

Да и нынешний глава Мостостроя-11 Николай Руссу – ученик Валентина Солохина продолжает его дело, строя второй автомобильный мост через Обь в районе Сургута. А вот энтузиастов продвижения ж/д строительства в Югре после Коротчаева не стало. А жаль. Жаль потерянного времени.

Александр Лебедев ничего не возродит ж/д-строительство в регионе. Не тот человек. Он чиновник. Но то, что губернатор Югры с подачи СИА-ПРЕСС обратила внимание на пригородные электрички и на пригодные поезда, и даже начала приближаться к теме нового ж/д строительства в регионе, уже радует.