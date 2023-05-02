Какие законы и нормы вступили в силу в мае

Традиционно начало нового месяца в России – время вступления в силу очередного пакета законов и норм. На этот раз перемены коснулись пенсий, ипотек, вейпов, а также обращения российского государства с персональными данными граждан. Подробности – в материале siapress.ru.

Пенсия – по почте

Единственной организацией, которая может доставлять пенсии россиянам в виде наличных денег, теперь стала «Почта России». Раньше это могли делать частные компании, но их радость закончилась. Но если кому не понравятся услуги госмонополии – можно получать пенсию на карту «Мир» или просто на счет безо всякой карты.

К слову о пенсиях – в мае они вырастут для членов летных экипажей в гражданской авиации, а также угольщиков – при определенной выслуге лет.

Программа «Недоступное жилье»

В России подорожает ипотека. Центробанк повысил надбавки к коэффициентам риска по этому типу кредитования. Также появятся надбавки для тех ипотек, по которым есть обеспечение в виде жилья. Если максимально упростить, то теперь кредит на жилье будет взять сложнее, отказов по ним будет больше, а сам он станет дороже для потребителя.

Запарили

В России вступил в силу запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. За нарушение будут показаны санкции, как за продажу детям обычных сигарет. Причем касаться это будет всех устройств для «парения», а также никотиновых жидкостей и их безникотиновых аналогов. Штраф за нарушение – от 20 до 40 тысяч у физлиц и экспоненциально больше у должностных лиц и компаний.

Пробило на измену

Российские власти ужесточили наказание по уголовной статье о государственной измене – от 12-20 лет тюрьмы, полагавшихся за такое деяние, срок заключение вырос до пожизненного. Также увеличены сроки за терроризм, вовлечение, пособничество и участие в сообществе, диверсии – все они стали больше на 2-5 лет. А вот за «международный терроризм» максимальное наказание также выросло до пожизненного.

Последний счёт

Теперь Федеральная налоговая служба будет отправлять в банки информацию о том, что владелец счета ушел из жизни. Ранее финансовая организация могла узнать об этом только от родственников умершего. Теперь данные будут приходить автоматически, и у этого есть последствия. Ключевое – с момента поступления информации о смерти владельца счета никто не сможет снять деньги, пока не вступит в права наследования.

Храните ваши ДНК

В России с 4 мая будет расширен список людей, чьи данные о ДНК будут собирать и хранить в своих базах силовики. Раньше это применялось только к тем, кто совершил тяжкие преступления против личности, а теперь брать геномную информацию будут у всех вообще подозреваемых и обвиняемых, а также попавших под административный арест.