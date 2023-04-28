Год назад ушел из жизни Атанас Атанасов

Немногим более года назад, 24 апреля 2022 года, ушел из жизни известный сургутский журналист и общественный деятель Атанас Атанасов. Тогда его вдова Татьяна Турагина написала про него большой материал, который мы публикуем сейчас в память о нашем коллеге.

Меняя мир к лучшему

Этой весной перестало биться сердце журналиста, издателя, общественного деятеля Атанаса Атанасова.

Член Союза журналистов России, первый начальник информационно-издательского центра сургутского университета, учредитель и директор издательско-печатного дома «Дефис», председатель первого в истории Сургута этнического объединения – болгарского землячества, позднее болгарского национально-культурного центра имени Св. Климента Охридского, Атанас Атанасов оставил яркий след и на издательском поприще, и в общественной жизни, и в журналистике.

Его жизнь была полна интереснейших событий, многие из которых предопределили судьбу страны. Он беседовал с президентами, посещал приемы консулов и стоял перед танками, защищая Белый Дом. Он переписывался с профессорами из Кембриджа и Тарту, колесил по стойбищам с венгерскими и финскими этнологами, участвовал в сокровенных обрядах народа ханты.

Принять российское гражданство, не отказываясь от болгарского, ему разрешил лично Борис Ельцин. Вместе с Егором Гайдаром Атанас принимал участие в учредительном съезде партии «Демократический выбор России» в 90-е годы, а с середины 2010-х вел блог на сайте СИА-ПРЕСС, в котором излагал интереснейшие идеи по дальнейшему развитию Сургута и Югры: порой казалось, что он будет генерировать их бесконечно. И все же его не стало.

Родом из восьмидесятых

…В конце 80-х годов где-то «наверху» приняли решение о строительстве в Сургуте нефтехимкомплекса, проект которого, по оценке большинства экспертов, был далек от совершенства. Против строительства НХК тогда выступил практически весь город. В газете «Нефть Приобья» публиковались целые страницы об этом противостоянии: репортажи с митингов, мнения экологов, фотоотчеты о пикетах. Протестовали сургутяне более чем решительно: в их памяти была еще свежа трагедия в индийском городе Бхопал по вине химического завода, которая унесла жизни 18 тысяч человек.

И они выиграли. Сегодня в Сургуте нет химического производства. Хотя противостояние было долгим: больше года сургутяне штурмовали всевозможные инстанции. На общегородском собрании жители Сургута даже приняли отчаянную резолюцию: обратиться прямиком в Верховный Совет СССР, а если понадобится – то и в Международный суд в Гааге.

Трудные времена – они как прожектор. Высвечивают лица тех, чья активная гражданская позиция меняет мир к лучшему. В первых рядах сургутян, отстоявших город, были и журналисты, и общественные организации, и просто неравнодушные горожане. Одно из имен, особенно запомнившихся Сургуту в ходе этой борьбы, было болгарским: Атанас Атанасов.

В каком только общественно значимом деле ни довелось участвовать Атанасу. Ему мало было поднять проблему в прессе – он непременно должен был участвовать в ее решении.

Многие его публикации были посвящены идее создания в Сургуте университета, которую Атанас Атанасов всячески продвигал многие годы. Не ограничившись газетными заметками, он стал инициатором создания и активистом общественной организации «Клуб «Университет». Выступая в 1993 году на открытии вуза, о котором столько мечтал – фактически в день своей победы, Атанас сказал: «Я надеюсь, что он будет носить имена славянских первоучителей – Кирилла и Мефодия». Конечно, так и случилось.

Работая в университете, успел многое. Например, разработал Положение об информационно-издательском центре, идея создания которого получила полную поддержку ректора СурГУ Георгия Назина. Атанас Атанасов стал начальником новой структуры, а вуз не потратил ни копейки ни на оборудование, ни на ремонт помещения: энергичный руководитель выбил их по организациям города и округа: где в качестве спонсорской помощи, где в обмен на полиграфические услуги. Первой печатной работой центра стала монография профессора Казанника – известного в то время политика, генерального прокурора России.

В составе центра была создана рабочая группа по изучению проблем аборигенного населения, деятельность которой Атанас координировал вместе с Аграфеной Сопочиной – автором многих научных статей и учебных пособий по сургутскому диалекту хантыйского языка.

Вся его жизнь была наполнена служением Сургуту, России, высоким принципам демократии и свободы – он словно навсегда пропитался эпохой конца 80-х – времен Перестройки и гласности, когда всей стране, несмотря на развал экономики и отсутствие самого необходимого на полках магазинов, кружил голову свежий ветер перемен и больших надежд. В прагматичный 21 век он сохранил изначальное назначение профессии журналиста – быть «сторожевым псом» демократии. Журналистика была для него храмом правды, а не источником заработка, и он не всегда вписывался в ее коммерческий оттенок последних лет. Его статьи всегда отличались предельной честностью и большим уважением к датам, цифрам и фактам – они обладали практически документальной достоверностью

И в этом была их сила.

У каждого свой пьедестал

Если по части стилистики Атанас Атанасов, родным языком которого русский все ж таки не был, уступал мастерам изящной словесности, то по части аналитики ему не было равных. Это был человек по-настоящему энциклопедических знаний и большой знаток истории: не раз и не два вузы предлагали ему заняться своей диссертацией. Неудивительно, что прогнозы Атанаса сбывались.

Так случилось, например, с публикацией «У каждого – свой пьедестал»: по поводу переименования улицы Магистральной в честь известного сургутского нефтяника и строителя Григория Михайловича Кукуевицкого. Возражая противникам этого шага, видимо, понятия не имевшим, как много сделал Кукуевицкий для города и собравших зачем-то пару сотен голосов против, Атанас писал: «В городе должны быть и улица Федорова, и Мелик-Карамова, и Кукуевицкого, и Бахилова, и Каролинского и Киртбая. Многие сургутяне с удовлетворением воспримут такое решение властей».

И сегодня, глядя на карту Сургута, где целый ряд улиц назван в честь строителей, нефтяников, энергетиков, Атанас бы наверняка улыбнулся.

Таких примеров в его журналистике множество. Сегодня мы привыкли к тому, что Сургут – не только нефтяной, но и студенческий город. А ведь когда-то, в далекие восьмидесятые, статьи Атанаса Атанасова о том, что в Сургуте обязательно будет свой собственный университет, вызывали скептическую улыбку. «Атанасов, Вы еще скажите, что в Сургуте будет свой международный аэропорт», – говорили ему. «Обязательно будет», – улыбался он. И в следующей своей статье убедительно доказывал – буквально раскладывал по полочкам, (что у него, экономиста по образованию, получалось очень основательно): наш город расположен в идеальном месте для международного аэропорта, на пересечении многих международных линий, и может хорошо зарабатывать, принимая иностранные воздушные суда.

Между тем Сургут создавался как рабочий поселок – многие объекты соцкультбыта построить удавалось, только оформив по документам как производственные. И в тот момент в городе из «излишеств» имелась разве что парочка профессиональных училищ. За университетским образованием, не связанным с нефтью, сургутяне ехали в Тюмень, Свердловск и далее.

…После того, как количество выпускников созданного в 1993 году СурГУ начало исчисляться сотнями, а аэропорт имени Фармана Салманова прочно занял место крупнейшего узла международных авиалиний в УрФО, друзья и коллеги шутили: уж не с болгарской ли пророчицей Вангой автор советуется по поводу своих статей? На что Атанас, всю жизнь прочно стоявший на рельсах материализма, поднимал бровь и советовал больше читать, особенно по экономике и истории: «Все ответы о том, что происходит сегодня – именно там».

Западно-сибирский «братушка»

Он приехал в Югру, в 1976-м году – строить Сургут в составе болгарской строительной группы. Да так и остался здесь, как, кстати, и многие болгарские «братушки». Всю свою жизнь, как драгоценные жемчужины, Атанас хранил воспоминания молодости о золотых песках Варны, белокаменных мостовых древнего Пловдива, солнечных виноградниках родного села Караджалово. Самой дорогой сердцу песней до конца жизни оставалась великолепная «Камина» в исполнении болгарской певицы Лили Ивановой, а в минуты грусти его неизменно поддерживали бессмертные строки из стихотворения Пеню Пенева «Пътеки».

И все же именно Север забрал его без остатка.

Ему неоднократно доводилось спасать жизни сургутян: почетный донор России (причем, донор плазменный, с универсальной «нулевой» группой) Атанас Атанасов сделал все для того, чтобы сургутяне никогда не умирали от нехватки крови. В конце 80-х это была настоящая большая проблема: крови в городе не хватало. Именно тогда было учреждено Сургутское общество доноров, председателем которого стал Атанас. Он нашел надежных единомышленников в лице главного врача станции переливания крови Николая Стратона и председателя сургутского горисполкома Александра Сидорова. Было создано продуманное до мелочей Положение о донорстве. В итоге Сургут обеспечивал кровью не только себя, но и округ.

В качестве бессменного председателя болгарского землячества в Сургуте практически до конца жизни ходил по инстанциям, улаживая дела своих соотечественников, и принимал самое активное участие в работе созданного в 1998 году при Главе города совета, координирующего деятельность тридцати этнических объединений.

Его, сына вечно солнечного Причерноморья, этот суровый край болот и белых ночей так и не отпустил от себя, ни на шаг. Вероятно, он никогда бы не сознался в том, что стал стопроцентным сургутянином – любил послушать новости на болгарском языке, поболеть за любимый софийский футбольный клуб «ЦСК1948», помечтать в морозы о теплых краях. Но при этом наотрез отметал даже идею покинуть Сургут.

За что он так любил этот город? Вероятно, за то, за что только и можно любить – он создавал его своими собственными руками. Вместе с тысячами других сургутян вложил труд и частицу души в строительство великолепной нефтяной столицы Приобья. Как часто, проезжая мимо школы, детского сада, спорткомплекса Атанас указывал в его сторону и начинал вспоминать, как строил этот объект в 80-90-е годы – либо в составе болгарской строительной группы, либо в тресте «Спецжилстрой».

В ответе перед будущим

В конце 90-х Атанас пришел к идее создания своей фирмы. Он ушел из университета в свободное «плавание», оставив после себя налаженное производство и работоспособный коллектив. За ним потянулись многие заказчики: перфекционизм Атанаса, его стремление (и умение) довести до совершенства любую монографию ценились невероятно высоко. Его издательско-печатный дом «Дефис» специализировался на выпуске научной и учебной литературы, сотрудничая с СурГУ, СурГПУ, Ханты-Мансийской медакадемией.

Превыше всего директор Атанасов ставил не финансовую сторону, а общественную значимость выпускаемых изданий, и в этом его поколебать было абсолютно невозможно. За двадцать лет деятельности «Дефиса» увидели свет порядка 150 учебных и методических пособий, свыше 50 монографий сургутских ученых и медиков, и ни одной книги, которой он не мог бы гордиться в качестве вклада в образование, историю, культурное наследие.

Он без малейших колебаний брался за заведомо неприбыльные, но интересные проекты. Случалось, видел, что книга будет представлять несомненную ценность для потомков, и не только не просил денег, а надевал свою извечную кепу (как он сам ее называл) и шел искать финансирование по организациям. Находил практически всегда: его уважали, а круг соратников и просто добрых знакомых включал руководителей, политиков, успешных бизнесменов. Так было, когда к нему в руки попала рукопись Екатерины Кузнецовой «Карлаг: по обе стороны колючки», в которой собраны воспоминания – а фактически свидетельства – жертв сталинских репрессий.

Он был рад, если удавалось поработать над выпуском необычных изданий: таких как труд профессора Сургутского педагогического университета Рафиса Шаймарданова, в котором автор проследил историю местности, где расположена родная деревня, от каменного века до современности. В итоге получился интереснейший и очень познавательный эксперимент.

Именно это ясное и четкое понимание того, что История создается здесь и сейчас, а, значит, все мы ответственны перед будущими поколениями за каждый свой шаг, подкупало в нем сразу же и бесповоротно. А еще – наличие большого, просто невероятно огромного сердца. Его доброта была деятельной, активной. Это когда не просто сочувственно киваешь, а обеспечиваешь запасом продуктов соседей, попавших в трудную жизненную ситуацию с ребенком-инвалидом на руках. А затем отправляешься по инстанциям и находишь работу на полдня, чтобы семья свела концы с концами. Атанас постоянно вмешивался в подобные ситуации и не успокаивался, пока не находился выход.

Он попросту не умел (и не хотел учиться) проходить мимо, если требовалась помощь: стране, городу, коллегам, соотечественникам, соседям, а порой и абсолютно незнакомым людям.

Стоит ли удивляться тому, что земля так опустела с его уходом...