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Искусственный интеллект отправит человечество в отпуск

Как изменится наша жизнь, когда в нее окончательно войдет ИИ

Искусственный интеллект отправит человечество в отпуск
Фото pixabay.com

На этой неделе видел новость о повышении аналитиками HSBC оценки по акциям NVIDIA сразу на две ступени. Они высоко оценили спрос на продукты для компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ), т.к. спрос на видеокарты только начинает восстанавливаться. Также задаюсь вопросом: почему уважаемое финансовое издание The Economist поместило сегодня на обложку еженедельного номера AI? Давайте разбираться!

Похоже, аналитики считают, что ажиотажный интерес к ИИ еще не скоро сойдет на «нет», в отличие от метавселенных или NFT. Согласен с ними, будущее может существенно преобразиться, благодаря освоению человеком ИИ.

Объясню, почему так считаю.

Жду больших изменений в профессиях, в первую очередь связанных с выполнением рутинных задач. Это может привести к исчезновению некоторых специальностей, но также открывает новые возможности для людей в различных секторах экономики:

1. Информационные технологии (IT)

С развитием ИИ появятся новые профессии, связанные с его разработкой, управлением и обслуживанием. Вместе с тем, сократится потребность в программистах, ручном тестировании и системных администраторах. Например, версия GPT-4 уже может создавать программный код и полностью мобильные приложения, а также подскажет, в какой нейросети можно нарисовать картинки.

При этом может вырасти спрос на специалистов, занимающихся обслуживанием и настройкой ИИ, а также серверов и сетей. Уже сейчас кратно растет спрос на специалистов, обладающих знаниями по сочетанию обычных профессий с применением нейросетей. И в разы сокращается спрос на технических специалистов, копирайтеров, художников, дизайнеров, аналитиков и финансистов. Как это происходит, например, в Китае.

Важно будет умение грамотно задать запрос нейросети, что снижает временные затраты в работе специалиста с нескольких недель до пары минут.

2. Медицина

Врачи и медсестры всегда будут нужны, а ИИ сможет помочь с некоторыми обязанностями, например при диагностике здоровья. Он поможет точно проанализировать данные, выявить ранние признаки заболеваний, которые человек может упустить из виду, что сократит затраты на лечение и спасет множество жизней.

Уже сейчас можно встретить такое понятие как «третье мнение», т.е. ИИ может обратить внимание врача на проблему. Но по законодательству окончательное решение о назначении лечения будет принимать только живой человек.

Кстати, интересный факт: в Колумбии судья Хуан Мануэль Падилья использовал чат-бот ChatGPT при вынесении решения по делу о медицинских правах ребенка.

3. Роботизация производственных линий

Приведет к замене многих ручных операций. С развитием ИИ роботы будут способны выполнять еще больше функций, поэтому многие ручные операции уйдут в прошлое.

Такие профессии как сборщики, операторы станков и другие, где требуется рутинный подход уйдут в прошлое. Goldman Sachs подсчитал, что во всем мире число рабочих мест сократится на 20 процентов или на 300 млн. Хотя 30 процентов работников только в США не подвергнется риску замены со стороны ИИ.

4. Финансы

С развитием ИИ, банки и другие финансовые учреждения смогут эффективнее использовать данные и принимать решения на основе анализа большого объема информации. Это может привести к сокращению штата экономистов, аналитиков и других специалистов, но одновременно создаст новые профессии, такие как:

– разработчики финансовых программ на основе ИИ;

– аналитики с навыками создания запросов искусственному интеллекту.

Например, ChatGPT уже может анализировать протоколы заседаний ФРС и заголовки новостей по компаниям. На их основе он может достаточно верно предсказать реакцию рынка на это событие.

Также мне интересно управление капиталом с помощью ИИ. И это не фантастика. Например, тот же самый HSBC в конце марта предложил клиентам в Азии возможность сформировать портфели на основе распределения ценных бумаг в индексе, обновляемым роботом каждую неделю.

5. Образование

ИИ может значительно улучшить образовательный процесс, например, создавая персонализированные программы обучения. Вместе с тем, учительские профессии могут измениться, и обучение может стать более автоматизированным. Хотя, в образовании ИИ может подложить преподавателям «порядочную такую свинью». Ведь школьники и студенты уже сегодня применяют ИИ при написании проверочных работ и защите дипломов.

К слову, при проверке на плагиат было обнаружено, что на 92,26 процента Конституция США была создана в чат-боте!

Выводы

– Развитие ИИ приведет к изменению в работе очень многих специалистов и требований при приеме на работу в некоторых профессиях.

– Однако также открываются новые возможности для создания уникальных профессионалов, что может привести к повышению уровня жизни и улучшению экономической ситуации в мире.

– Важно помнить, что ИИ является инструментом, который может быть использован для улучшения процессов и облегчения работы людей, но он не заменит человеческого интеллекта и человеческого творческого подхода в различных сферах деятельности.

– ИИ позволяет человеку более эффективно решать задачи и принимать решения, а также улучшить качество жизни, не говоря уж про спасение жизней, как в случае с медициной.

Поэтому, призываю вас продолжать развивать свои профессиональные навыки и умения, чтобы быть готовыми к изменениям, которые принесет с собой развитие ИИ.

Говоря коротко, многие смежные профессии могут быть объединены или большое количество рабочих мест может заменить один человек, если он владеет навыками по работе с профильными программы на основе ИИ. И если будете обучаться этим навыкам – то этим человеком станете вы. В предстоящих материалах расскажем больше об обучении работе с ИИ.

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Сегодня в 10:58, просмотров: 110, комментариев: 0
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