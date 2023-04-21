Сургутский театр с успехом выступил на 13-м Международном театральном фестивале, посвященном великому русскому драматургу

В апреле страна отмечала 200-летие со дня рождения Александра Островского. Большое событие для театрального мира. Имя юбиляра – живое, востребованное. Сейчас в России по произведениям А.Н. Островского идет порядка 330 постановок более чем в 210 театрах 71 региона, накануне праздника подсчитали в министерстве культуры РФ. Чествовали юбиляра и в Югре.

Уже 30 лет Государственный академический Малый театр России проводит Международный театральный фестиваль «Островский в Доме Островского». В этом году на конкурс поступило 80 заявок. Выбрали 19 театров, география – от Минска до Барнаула.

«Дом Островского», как можно понять, – это сам Малый театр. А теперь еще и его филиал в Когалыме, который также принял фестивальные спектакли. Открывать праздник Островского на когалымской сцене доверили спектаклю «Гроза» Сургутского театра (режиссер Петр Орлов, художник Кристина Данилина). А всего на фестивале представили четыре «Грозы» разных театров, это наименование – лидер афиши.

Действие сургутской «Грозы» развивается зимой

Художественный руководитель Малого театра, создатель фестиваля, народный артист СССР Юрий Соломин трепетно относится к наследию великого драматурга и решительно не одобряет опыты над классикой. В дни юбилея Островского многие федеральные СМИ написали об инициативе Юрия Соломина на законодательном уровне запретить любые эксперименты с драматургическим достоянием страны: «Большая просьба поддержать меня. Я хочу, чтобы нашу классику никто не передергивал, даже и знаменитые режиссеры. Нельзя даже названия менять. Это должно быть подсудным делом».

Интерьеры филиала Малого театра в Когалыме впечатляют

Сургутская «Гроза» академичностью прочтения классики не страдает. На сцене герои, укутанные в шубы, скользят на коньках по льду, дискутируют в безвременном пространстве, вакхическим танцем встречают свою далеко не священную весну, а в финале главная героиня возносится под потолок. Сургутское прочтение «Грозы», тем не менее, нашло отклик у московских гостей фестиваля и особенно у зрителей. Столичные критики были удивлены нескончаемым овациям в адрес Сургутского театра. Артистов вызывали на поклон шесть раз, бисирование нехотя утихло только с началом официальной части праздника.

Путь к аплодисментам был, впрочем, непрост. Сценографию монтировали больше суток. Из-за того, что на сцене льется вода (дождь), некоторые площадки опасаются принимать этот спектакль на гастролях. Супертехнологичная сцена Когалыма приняла. Сургутяне отмечают отменный, безупречный профессионализм технических служб, обслуживающих площадку.

Актеры признают, что вся гастрольная группа была максимально собрана и сконцентрирована. Сочли за высокую честь впервые вступить на эту, уже легендарную, театральную сцену и открывать статусный фестиваль.

- Здесь отличная акустика, позволяющая артисту контролировать голосовую подачу с любой точки. На нашей сургутской сцене это, к сожалению, не всегда возможно, - рассказывает главный режиссер, актриса Сургутского театра Юлия Дороженко (Уткина) об особенностях площадки. По ее словам проблема показа пришла с неожиданной стороны… От зрителей. – Мы играли, не ощущая никакой связи с залом. Эмоционировали словно бы в пустоту. От этого становилось тяжело и очень тревожно, ведь с нашим сургутским зрителем мы привыкли едва ли не дышать в унисон. В Сургуте, можно сказать, мы расслабляемся, играя. А здесь волнение и напряжение не покидало нас до самого финала. Но всю, всю зрительскую отдачу, которой нам недоставало, мы сполна получили на поклоне! Такое редко случается!

Актеры СМДТ Дмитрий Кожин, Юлия Дороженко, Александра Кехтер

Конечно, сургутянам интересно было, что скажут об их постановке насмотренные зрители. Станислав Сошников, актер Малого театра, преподаватель Щепкинского училища увидел в сургутском прочтении «Грозы» масштабы, неожиданные даже для артистов:

- Для нас, обитателей «Дома Островского», Островский – очень личный автор, даже семейный, автор тонких межчеловеческих отношений. В вашем спектакле эта история изначально вышла в какое-то глобальное, почти шекспировское обобщение. И в этом жанре трагедии, которая минует бытовые вещи и в которой вопросы ставятся о жизни и смерти, не было сцен, где актеры существовали бы вне эмоционального накала. Не было раскачки – в остром ритме с напряженной музыкальной структурой спектакль идет все три часа. В какой-то момент структура истории, накал музыки захватывают и уже буквально физиологически воздействуют на зрителя. Это необычно для интерпретации драматургии Островского.

По признанию Станислава Сошникова, его привлекло решение финала. Катерина «выходит из этого ада, где черти – все. И в этом стремлении к свету есть смысл постановки. Как в мифе Платона о пещере: погружение в пещеру, в совершенный ад нужно, чтобы выйти из тьмы – к свету, из зимы – в весну».

– Это смело, неоднозначно. Но раз зритель восторженно вас принимает, с большой долей вероятности можно говорить, что Островский допускает и такие интерпретации, - резюмировал московский гость.

Финал сургутской «Грозы» не оставил критиков равнодушными

Театральный критик Ксения Стольная тоже удивилась: «Вы ярко открыли фестиваль, реакция зрителя была невероятная!» И отметила финал: «Таиров (А.И.Таиров, легендарный советский режиссер-реформатор. – ред.), когда ставил «Грозу», говорил, что Катерина падает не вниз, а вверх. В вашем случае мы буквально это и видим!»

Пользуясь случаем, сургутяне с любопытством изучили и принимающую площадку, и спектакли других коллективов.

Юлия Дороженко (Уткина) призналась, что когалымским филиалом Малого театра наши актеры искренне любовались. Это ведь единственный в округе театр с такого уровня оснащением, размещенный в новом современном здании:

– Светлое, торжественное помещение, с колоннами, огромной люстрой в зрительном зале, стеклянными витринами с костюмами в фойе – то есть со всеми атрибутами настоящего классического театра, куда хочется идти в лучшем наряде, на каблуках и в украшениях! Вот что такое когалымский филиал Малого театра. В нем, конечно, нет ощущения обжитости и намоленности, как в театрах с постоянной труппой, но ведь не все зрители в этом нуждаются.

– Фестиваль в Когалыме объединил пять театральных коллективов Урала и Сибири. Мне удалось посмотреть две классические (добавлю - очень качественные) постановки известных пьес Островского и две оригинальные режиссерские идеи, которые предложили наши ближайшие соседи из Нижневартовска и Нягани. За столь короткий срок получилось познакомиться с различным режиссерским видением и актерскими возможностями коллег, послушать мнение критиков и артистов Малого театра – это очень ценно. Для развития театра очень важно понимать, в какой «точке» ты находишься. Важно двигаться вперед и увлекать за собой зрителя, - отметила завлит Сургутского театра Марьяна Мархинина.

Гастрольную группу СМДТ возглавили директор театра Светлана Астраханцева, ее заместитель Андрей Кулешов и завлит Марьяна Мархинина

…Кстати, Островского в мае в Сургуте хватит на всех. Те, кто еще не видел «Грозу» Сургутского театра, могут заполнить пробел 12 мая. Тех, кто хотел бы увидеть «московского» Островского, ждут на комедию «Шутники» – ее представит театр «Сатирикон» 3 и 4 мая на сцене СМДТ в рамках «Больших гастролей».