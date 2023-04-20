16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6549   EUR  89,3736  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сплочение Шредингера

Если россияне выражают беспрецедентную поддержку власти – зачем «электронные повестки»

​Сплочение Шредингера
Фото pixabay.com

Буквально за неделю в России внезапно вырос целый новый пласт законодательства, связанный с призывом на военную службу. Подробности вы, вероятно, знаете, я только лишь напомню, что увернуться от повестки в военкомат станет если не невозможно, то критически сложнее, чем раньше. При этом получивший «письмо счастья» гражданин автоматически лишается свободы передвижения (запрет на выезд зарубеж), а при неявке в должный срок государство отключит его от целого куста прав и свобод, в том числе, имущественных.

Сторонники, а также не-противники этих изменений в законах вполне логично объясняют происходящее тем, что федеральная власть-де элементарно наводит порядок в «хозяйстве», что абсолютно нормально. С этим сложно не согласиться. Но я ищу логику более масштабного характера, и тут натыкаюсь на одно противоречие. Может, уважаемые комментаторы помогут разобраться.

Возьмем за основу тот факт, который нам последовательно выдают как исследователи общественного мнения, так и официальные спикеры – россияне чуть ли не на беспрецедентном в новейшей истории уровне сплотились вокруг действующего руководства. То есть все как один встали плечом к плечу, а кто не встал – те маргинализированное меньшинство и отщепенцы. Допустим.

В таком случае, зачем требуется вносить столь же беспрецедентные обеспечительные меры, которые призваны ограничить свободу призываемых на военную службу, а также ввести в гражданскую «кому» уклонистов? Разве в действительно сплоченном государстве люди будут бежать от военкоматов в трудную годину?

По-моему, тут что-то не так. Вы ведь не приставляете личную охрану к ребенку, если считаете, что он в безопасности. Или не отправляете частного детектива следить за женой, если нет сомнений в ее верности.

Кстати, логику эту можно продолжать и развивать. Например, если граждане всей душой любят свою власть – зачем последовательно лишать их избирательных прав, а также выдавливать тех, кто пытается стать альтернативой? Можно было все оставлять, как есть, и народ бы раз за разом выражал свою поддержку нужным кандидатам. Сколько сил и времени можно было сэкономить на бесконечных правках и ужесточениях электорального законодательства, и направить эти ценные ресурсы на улучшение жизни общества.

Неужто с реальным сплочением общества, о котором все говорят, что-то не так? Не может быть.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:55, просмотров: 121, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Проекту «Новые имена Сургута» – 30 лет 1228
  2. KFC в Сургуте переименовали в «Ростикс» 883
  3. ​Сургутский вокзал сгубило желание строителей сделать быстрее, проще и дешевле 769
  4. ​В Нижневартовске планомерно сдают в эксплуатацию больницу на 1 100 коек 726
  5. ​Безопасность при покупке квартиры: как не попасть на фейк 651
  6. Доктор, у меня это. Ожирение // ONLINE 640
  7. У 63 югорчан диагностирован ковид за минувшие сутки, у пяти из них пневмония 608
  8. Генеральную уборку снега в Сургуте продлили до 30 апреля из-за непогоды 599
  9. ​Сбербанк сократил долю американских банкоматов до 5% 592
  10. ​Югра и Томская область усилят транспортные связи друг с другом 566
  1. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 3087
  2. В финальном доме квартала «Булгаков» осталось 10 квартир 2425
  3. В Сургуте прогнозируют резкий спрос на аренду жилья. Цены могут подняться на 10% 2184
  4. Прошли лихие «околонулевые». Что заменит дешевую ипотеку от застройщиков уже в ближайшие месяцы 2020
  5. В Югре Сбер поможет записать ребенка в первый класс 2000
  6. ​Бюджет Югры снова вырос – и по доходам, и по расходам 1897
  7. Меняют привычки: все больше уральских пенсионеров предпочитают карту Сбера для зачисления пенсии 1868
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 апреля // АФИША 1859
  9. В Тюмени могут назвать улицу в честь почетного гражданина ХМАО 1837
  10. Пасхальный рацион: как отпраздновать без вреда для фигуры и здоровья? 1754
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 4442
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4420
  3. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4370
  4. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4176
  5. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4152
  6. Полёты во сне… и наяву 4066
  7. ​Галаховы 3767
  8. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3276
  9. ​Будет трудно 3194
  10. ​Приглашение к разговору 3149

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика