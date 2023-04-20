Если россияне выражают беспрецедентную поддержку власти – зачем «электронные повестки»

Буквально за неделю в России внезапно вырос целый новый пласт законодательства, связанный с призывом на военную службу. Подробности вы, вероятно, знаете, я только лишь напомню, что увернуться от повестки в военкомат станет если не невозможно, то критически сложнее, чем раньше. При этом получивший «письмо счастья» гражданин автоматически лишается свободы передвижения (запрет на выезд зарубеж), а при неявке в должный срок государство отключит его от целого куста прав и свобод, в том числе, имущественных.

Сторонники, а также не-противники этих изменений в законах вполне логично объясняют происходящее тем, что федеральная власть-де элементарно наводит порядок в «хозяйстве», что абсолютно нормально. С этим сложно не согласиться. Но я ищу логику более масштабного характера, и тут натыкаюсь на одно противоречие. Может, уважаемые комментаторы помогут разобраться.

Возьмем за основу тот факт, который нам последовательно выдают как исследователи общественного мнения, так и официальные спикеры – россияне чуть ли не на беспрецедентном в новейшей истории уровне сплотились вокруг действующего руководства. То есть все как один встали плечом к плечу, а кто не встал – те маргинализированное меньшинство и отщепенцы. Допустим.

В таком случае, зачем требуется вносить столь же беспрецедентные обеспечительные меры, которые призваны ограничить свободу призываемых на военную службу, а также ввести в гражданскую «кому» уклонистов? Разве в действительно сплоченном государстве люди будут бежать от военкоматов в трудную годину?

По-моему, тут что-то не так. Вы ведь не приставляете личную охрану к ребенку, если считаете, что он в безопасности. Или не отправляете частного детектива следить за женой, если нет сомнений в ее верности.

Кстати, логику эту можно продолжать и развивать. Например, если граждане всей душой любят свою власть – зачем последовательно лишать их избирательных прав, а также выдавливать тех, кто пытается стать альтернативой? Можно было все оставлять, как есть, и народ бы раз за разом выражал свою поддержку нужным кандидатам. Сколько сил и времени можно было сэкономить на бесконечных правках и ужесточениях электорального законодательства, и направить эти ценные ресурсы на улучшение жизни общества.

Неужто с реальным сплочением общества, о котором все говорят, что-то не так? Не может быть.