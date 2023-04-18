Почему бы не сделать из рукавов главной реки Сургута каскад из прудов?

Власти в Сургуте подняли вопрос об очистке Саймы, что может стоить порядка 250–300 млн руб­лей. Сама по себе инициатива хороша, но возникает ощущение, что все понимают остроту проблемы, но не очень знают, что делать чисто с профессиональной точки зрения. Потому как озвученная сумма и перспектива тратить ее раз в 20 лет, немного пугает. Из этих цифр следует, что даже если нам удастся единожды привести в порядок русло Саймы, горожане попользуются этой чистотой и красотой 2–3 года, а потом она таким же образом зарастет благополучно, потому что природа сильнее человека.

Эта ситуация совершенно для многих муниципалитетов мира понятная, неприятная, но не катастрофичная и решаемая. Я лично видел несколько примеров, как можно решить эту проблему.

Давайте представим, что наша задача — не Сайму спасать, а создать каскад водоемов, прудов, городских озер, объединенных каким-то ручейком, которые, в конечном счете, уходят куда-то в Обь. Что можно сделать? Я подобное видел воочию совершенно недавно. Много-много десятков лет в городе был огромный пустырь, размером примерно со всю территорию центра нашего города: от бульвара Свободы до Мелик-­Карамова. Просто некошеная трава, какие-то заросли кустарника, и между всей этой природной грязью где-то в ложбинке тек ручеек в полметра шириной. Может, даже не ручеек как таковой, а просто вода, которая под уклоном где-то там находила себе выход.

Что сделали власти? Помимо реновации всей территории — газоны, площадки, нормальные растения были высажены, ненормальные ликвидированы, дорожки, в том числе, беговые, тротуары — что они сделали с водой? Они дали этому ручейку русло, чуть-чуть его облагородили, сделали даже не каменные берега, просто оформили полог, по которому тек этот ручей. Но, поскольку территория имеет небольшой естественный перепад (в Сургуте он тоже наблюдается, иначе бы Сайма никуда не текла) власти создали несколько озер разных форматов и размеров. Озеро обычное, озеро с камышами, еще другие типы озер со своим оформлением. Выглядит вполне естественно, но это все сделали люди.

То есть течет ручеек, к нему делается маленькая дамба размером с рабочий стол, одно озеро наполняется водой. Затем с другой высоты вода течет ниже, опять ручеек, через какое-то время новое озеро, уже такое более культурное, с каменным обрамлением, с каменным берегом. Потом снова такая же дамба, снова перепад высот, и дальше идет еще какое-то озеро, где рыбаки приходят и рыбачат рыбу. Подобную штуку я видел пару лет назад в Москве.

Еще раз — это нормальная вещь. Там, где у вас бьет родник в черте города и от этого родника течет ручей, нормальные власти стараются это обыгрывать, не закапывать исток ручья, не уничтожить сам ручей, а делать какие-то ландшафтные комбинации, которые оживляют всю городскую среду. Вот это пример. Таким образом из никому не нужного ручейка, который точно так же засыхал и умирал, потому что вокруг шла массовая жилищная застройка, создали за три-четыре года абсолютную красоту. В итоге мы имеем несколько озер разных размеров, разной глубины, с чистой водой. Это не полноценные пляжи, а ландшафтные решения, которые живут своей нормальной жизнью.

Поскольку у нас Сайма после университета встречается с двумя своими рукавами, там образуется большая водная масса, то там, вероятно, надо чистить и проводить рекультивационные работы. Но, вероятно, если правильно посчитать, можно уложиться в меньшие суммы, но делать это чаще. А вот все, что между Дворцом торжеств, «Газпромом», Сургутской ОКБ, «Ботаникой» и до университета — это все можно сделать каким-то каскадом небольших озер. Это просто в качестве предложения.

Но если нет, то что? Тогда мы ищем 200–300 млн раз в 20 лет, договариваемся с федеральными властями, загоняем туда бульдозеры, чистим дно, наблюдаем красоту. Но за два-три сезона это все зарастет и превратится, к сожалению, в болото, потому что это уже не река. Это надо понимать.

По материалам проекта «О чем говорят»