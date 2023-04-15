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​Если вы воспитывали детей, особенно, на севере – можете выйти на пенсию раньше. Вот как это работает

Как наличие детей влияет на срок выхода на пенсию

​Если вы воспитывали детей, особенно, на севере – можете выйти на пенсию раньше. Вот как это работает
Фото pixabay.com

Пенсионные права граждан связаны с наличием у них детей. Давайте расскажу подробнее.

1. Возможность выйти на пенсию в более раннем возрасте имеют:

Многодетные мамы (воспитавшие детей до 8 лет):

– родившие трех детей – в 57 лет, при наличии страхового стажа (СС) – 15 лет;

– родившие четырех детей – в 56, СС – 15;

– родившие пять и более детей – в 50, СС – 15.

Один из родителей ребенка-инвалида или инвалида с детства (воспитавший его до 8 лет):

– мужчины – в 55 лет, СС – 20;

– женщины – в 50 лет, СС – 15.

Опекуны инвалидов с детства (воспитавшие их до 8 лет):

– возраст (60/55) уменьшается на один год за каждые 1,5 года опеки, но не более чем на 5 лет в общей сложности;

– СС: мужчины – 20, женщины – 15.

Женщины, родившие двух и более детей, проработавшие не менее 12 лет в районах крайнего севера или 17 лет в местности, приравненной к районам крайнего севера – в 50, СС – 20.

Для указанных выше категорий требуется индивидуальный пенсионный коэффициент: в 2023 – 25,8, в 2024 – 28,2, в 2025 и дальше – 30.

2. Периоды ухода за ребенком включаются в страховой стаж:

– период ухода за одним ребенком – до 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности;

– период ухода за ребенком-инвалидом.

Период ухода за ребенком НЕ включается в длительный стаж, дающий право на пенсию на два года раньше (для женщин – 37 лет, для мужчин – 42).

3. Периоды ухода за ребенком формируют ИПК. За один календарный год:

– 1,8 ИПК – период ухода за ребенком-инвалидом; период по уходу за первым ребенком до 1,5 лет.

– 3,6 ИПК – период ухода за вторым ребенком до 1,5 лет;

– 5,4 – за третьим и четвертым.

Баллы начисляются не более чем за четырех детей и при условии, что в период ухода лицо не работало. Если периоды работы и ухода совпали, то есть право выбрать, какие ИПК использовать при расчете пенсии.

4. Фиксированная выплата к пенсии увеличивается при наличии несовершеннолетних детей.

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Сегодня в 09:07, просмотров: 302, комментариев: 0
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