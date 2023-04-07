Курс рубля продолжает снижение, сколько это будет продолжаться

Пока экономисты спорят о причинах ослабления рубля, события на рынке продолжают развиваться стремительно. По итогам вчерашней торговой сессии, пара USD/RUB подскочила на 1,93 процента, а курс евро превысил ₽88 впервые с 14 апреля прошлого года. Юань также, только за вчерашний день, прибавил примерно 2 процента.

Наутро тренд продолжается. Юань – 11,99 – еще плюс 1,4 процента. Доллар – 82,5 – еще полтора процента наверх. Естественный вопрос и тех, кто душевно закупался и фьючерсными контрактами, и просто юанями – «дно» где-то рядом или же поход российской валюты на юг продолжится?

Ну, для них-то вопрос падения рубля – это вопрос размера текущей или будущей прибыли. А каково сейчас тем, кто сидит на рублях? К примеру, продал квартиру… Про то, что очень скоро стоимость импортных товаров поднимется на 20-25 процентов, я думаю, говорить не стоит. Это очевидно.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что увеличение валютных поступлений от экспорта на фоне роста цен на энергоносители поменяет тренд. Ждать чуда? Не смешите. «Мы не ставим никаких границ. ЦБ как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений (не таргетирует валютный курс – ИФ). Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», – заявил министр.

Иначе говоря, рынок есть рынок.

Мы с вами примерно полгода назад или чуть больше писали – крепкий курс выгоден, прежде всего, населению. Государству – это «душевная хавронья». Собственно говоря, девальвация на 1 рубль это дополнительные доходы бюджета порядка 160 млрд руб. в год. За последние полгода котировка рубля с 60 дошла до 81. Значит бюджет дополнительно получил 3-3,2 трлн рублей. Что у нас там в бюджете запланировано? Ах да – дефицит в размере 3 трлн рублей.

Другой интересный вопрос: «5 апреля Минфин объявил о сокращении продажи юаней в рамках бюджетного правила почти на 40 процентов: с 7 апреля по 5 мая ведомство продаст китайской валюты на 74,6 млрд руб. (3,7 млрд руб. в сутки), тогда как в марте общие продажи составили 119,8 млрд руб. (5,4 млрд руб.)».

То есть прямо картинка маслом. Идет полным ходом девальвация рубля. Для того, чтобы ослабить процесс, нужно БОЛЬШЕ юаней продавать. А тут как раз все наоборот. Ну, в принципе, все достаточно логично. Девальвация – проблема ЦБ. Ибо это путь к усилению инфляционных процессов. А вот наполнение бюджета – головная боль Минфина.

Что же может в случае продолжения тренда предпринять ЦБ? Инфляция – штука болезненная. И с ЦБ спросят.

– Поднять ставку. Думаю, что в текущих условиях это уже ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖНО. Я так предполагаю, в мае увидим минимум прибавку 0,5 проц. пункта. То есть снова 8 процентов годовых или более.

– Сжать немного ликвидность за счет изменения норм резервирования. Это вот вряд ли.

– Опять ввести дополнительные ограничения на вывод средств.

Что может сделать Минфин?

Вновь увеличить продажи юаней в рамках нового бюджетного правила.

Что может сделать правительство?

– Намекнуть корпорациям, что стоит поактивнее продавать валюту.

– Изменить налоговую политику для тех, кто покупает валюту.

– Вновь вспомнить про обязательную продажу валютной выручки.

Короче – у всех есть свои рычаги, и часть их я не обозначил.

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