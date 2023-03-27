16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4479   EUR  82,3923  

Новости

Больше новостей
Ваша покупательская способность за последние полгода...
Комментировать
0
Как вам новый проект реконструкции ГКЦ?
Комментировать
0
Как вы оцениваете идею превратить «Аврору» в спортивно-досуговый центр?
Комментировать
0
Смотрите ли вы телевизор?

Да, только новости и аналитику 12.4%

Да, только развлекательные, познавательные программы и кино 21.5%

Да, смотрю и аналитику, и развлечения 22.3%

Нет 43.8%

Всего голосов: 121

Комментировать
0
Где вы смотрите кино?

В кинотеатрах 7.2%

По ТВ 23.4%

В онлайн-кинотеатрах 23.4%

Скачиваю или смотрю на пиратских ресурсах 26.1%

Комбинирую (как именно - пишите в комментариях) 10.8%

Не смотрю кино 9%

Всего голосов: 111

Комментировать
0
Ходите ли вы в кинотеатры?

Да 35%

Нет, перестал(а) после ухода Голливуда 20.4%

Нет, и не ходил(а) 44.7%

Всего голосов: 103

Комментировать
0
Следите ли вы за новостями о реконструкции «Авроры»?

Да 50%

Нет 50%

Всего голосов: 98

Комментировать
0
Вы определились с отпуском в этом году?

Да, поеду за границу 20.8%

Да, поеду в путешествие по стране 22.8%

Да, останусь дома 23.8%

Нет 32.7%

Всего голосов: 101

Комментировать
0
Больше опросов

​Ценность жизни

Убивать бродячих животных – это прошлый век

​Ценность жизни
Фото pixabay.com

Всю свою историю человечество с переменным успехом движется в сторону цивилизации, одна из важных ее составляющих – повышение ценности жизни. Понятно, что в первую очередь речь о наших жизнях, но этот принцип неизбежно расползается и будет расползаться на другие сущности, которые людям важны или дороги по каким-то причинам. Например, домашние животные.

Наш читатель Олег Петров в своем блоге рассказал о том, как примерно в последний век в России решали вопросы и проблемы с бродячими и не только собаками – преимущественно посредством умерщвления различными способами. И это действительно воспринималось нормально. Тут, правда, надо добавить, что до наступления второй половины ХХ века человек и с человеком-то поступал зачастую похуже, чем с собаками. Многие, по счастью, догоняют, что это не очень хорошо. Но многим еще предстоит пройти этот цивилизационный путь.

К чему я. Гуманизация – это наша общая победа и достижение. Каждый шаг, пройденный по этому пути, давался человечеству и отдельным поколениям довольно трудно. Поэтому плоды этой большой работы надо беречь и стараться взращивать на их базе новые достижения. Мы уже не отсекаем руки за воровство, не вызываем на смертельную дуэль за неосторожно сказанное слово, не расстреливаем за кражу социалистической собственности, и много чего не. Вот потихоньку догоняем, что просто так убивать собак, которые, вообще-то, чуть ли не ближайшие друзья человека, не очень хорошо.

Лично мне глубоко противен и антипатичен такой утилитарный подход к тем же собакам. Топить беззащитных и ничего не понимающих щенят в ведре, загонять в газенвагены, стрелять на улицах – это не те методы контроля популяции и в целом нормального отношения к животным, которые я бы одобрил. Думаю, тут есть и поколенческая составляющая – рискну предположить, что среди тех, кому сейчас меньше 40 лет, будет куда больше людей, разделяющих мой подход, чем среди тех, кто старше 40.

Собственно, сам уважаемый Олег пишет, что даже при жестоком огнестрельном подходе к бродячим собакам проблему решить не удалось. И делает внешне логичный вывод – раз уж мы их душили-душили, и то не задушили, то сейчас, когда смертоубийства прекратятся, собачье царство расцветет пышным цветом. По счастью, многие вещи, особенно, в социальной жизни человечества, контринтуитивны. Вероятно, перманентное изъятие всех собак с улиц и содержание в приютах с возможностью найти нового хозяина вкупе с повышением ответственности за своих животных даст неплохие результаты. Как минимум, мы это проверим на практике буквально за ближайшую пару лет.

И я сугубо против любого отступления от завоеваний цивилизации и гуманизации. Все они были оплачены невероятным количеством жизней и страданий, чтобы быть просто так выброшенными на помойку. Боюсь, что наша страна движется именно в этом направлении, поэтому радуюсь каждому хорошему решению в этой сфере. Не заниматься тупым отстрелом бродячих животных в Югре, а попытаться в корне переломить ситуацию при помощи пусть несколько более дорогих, но гуманных методов – одно из них.

P.S. Мне сейчас ответят что-нибудь в духе: «Собачек ты жалеешь, а коров, свиней, баранов и прочих, кого ты ешь (да, ем) – не жалеешь. Как же так?» Да, собаки и кошки, которых мы видим каждый день и которые живут в наших домах, мы жалеем и ценим больше. С огромным количеством других животных мы все еще поступаем довольно жестоко. Но путь цивилизации тем и прекрасен, что это движение не останавливается. Если бы мне предложили поставить деньги на то, что через 50 лет, как минимум, страны первого мира будут и дальше выращивать миллионы голов скота на убой – я бы не стал так рисковать. Если не случится чего-то кардинально страшного, мир продолжит меняться в лучшую сторону.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:16, просмотров: 193, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В сургутском речпорту появится «Сад памяти» 867
  2. Возвращение в прошлое: ресторан KFC в Сургуте поменял вывеску на Rostic’s 840
  3. В Лянторе выбрали нового главу 407
  4. У 79 югорчан подтвердился ковид за минувшие сутки 380
  5. ​Вартовчане смогут летать в Якутск и Москву 380
  6. Kia улетела в кювет на югорской трассе - пострадала пассажирка 364
  7. Жительница Урала получила три года условно за желание быстро похудеть 353
  8. Югра вошла в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами в малых и средних населенных пунктах 349
  9. ​Федеральные эксперты отметили передовой опыт Тюменской области в развитии ИТС 320
  10. Глыба льда рухнула на автомобиль в Ханты-Мансийске 287
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 2789
  2. Власти Сургута показали, как будет выглядеть обновленный ГКЦ 2293
  3. Полёты во сне… и наяву 2062
  4. Сургутский кинотеатр «Аврора» станет спортивно-досуговым центром 1881
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 марта // АФИША 1640
  6. Муниципалитеты ХМАО обязали возвращать субсидии, если будут нарушены обязательства 1611
  7. Бывшую главу Белого Яра освободят из-под стражи 1606
  8. Ритуальный зал в Сургуте могут построить в районе старого туберкулезного диспансера 1597
  9. ​Молодежная госипотека: зачем она нужна, какой должна быть? 1569
  10. ​В Сургуте нашли тело пропавшего дайвера 1568
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17688
  2. ​Был ли майдан? 14078
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9016
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7019
  5. ​Бремя стандарта 5044
  6. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 4022
  7. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3635
  8. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3243
  9. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3192
  10. Запрети «Редан» 3098

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика