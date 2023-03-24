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«Предлагается реконструкция с учетом того, что появится три спортивных зала»

Новый инвестор «Авроры» — о том, что с ней будет в ближайшие годы

«Предлагается реконструкция с учетом того, что появится три спортивных зала»
Фото спикера

Накануне стал известен инвестор, который займется реконструкцией бывшего кинотеатра «Аврора» – это группа компаний «Гулливер». Ее управляющий и депутат Владимир Болотов поделился планами о том, каким станет объект в течение ближайших четырех лет.

Мы полгода находимся в стадии переговоров с администрацией. Сейчас находимся в стадии согласования условий соглашения. Сложность заключается в том, что реализация модели государственно-частного партнерства отсутствует в Югре. Предполагаем следующий этап – исследование здания и проектирование, в рамках которого следует выяснить, возможно ли разделение объекта на две части с тем, чтобы реализовать ту финансовую модель, которая изложена в этом предложении.

По итогу в течение дальнейших трех лет предлагается реконструкция с учетом того, что появится три спортивных зала, один из которых будет модульным и большим (порядка 1000 квадратных метров), а на втором этаже – два зала примерно по 250-300 квадратов. Также предполагается размещение выставочного пространства, восстановление точек общепита на цокольном этаже, но все это станет возможным только после обследования, которое покажет, можно ли реализовать техническое решение, предложенное ранее.

Все эти работы будут осуществляться без привлечения средств из бюджета. На сегодняшний момент есть замечания у Фонда развития, связанные с тем, что первоначальный проект предусматривал переход на долевую собственность с инвестором. Это сейчас прорабатывается. Я надеюсь, что в течение месяца все вопросы будут согласованы и мы сможем заключить соглашение.

Фасад, безусловно, предлагается сохранить, как исторический объект. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей площадки с тем, чтобы создать точку притяжения сургутян.

Это мой избирательный участок. Есть такие социологические исследования, которые показывают, что там фактически отсутствуют спортивные залы в шаговой доступности. Все наши спортивные объекты, которые мы построили, заняты до девяти часов вечера и не имеют свободных окон, что в итоге послужило рыночной предпосылкой для реализации проекта.

Мы будем проводить общественные опросы, чтобы понять, какие запросы существуют у населения ближайших микрорайонов, с тем чтобы иметь возможность определить специализацию. С точки зрения маркетинга это правильно: ты узнаешь у потребителя, что ему нужно, имея возможность скорректировать функциональное назначение помещения.

Срок окупаемости – порядка одиннадцати лет. Но в текущей ситуации мы считаем эту цифру вполне приемлемой.


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Сегодня в 09:27, просмотров: 35, комментариев: 0
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