16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9561   EUR  82,9670  

Новости

Больше новостей
Смотрите ли вы телевизор?
Комментировать
0
Где вы смотрите кино?
Комментировать
0
Ходите ли вы в кинотеатры?
Комментировать
0
Следите ли вы за новостями о реконструкции «Авроры»?
Комментировать
0
Вы определились с отпуском в этом году?
Комментировать
0
Больше опросов

Рассылка рекламных сообщений — это огромная доходная позиция. Ее снижение может снизить доходы операторов

Разбираемся в новой инициативе Госдумы об ограничении рекламных спам-звонков

Рассылка рекламных сообщений — это огромная доходная позиция. Ее снижение может снизить доходы операторов
Фото: УрГЭУ

Группа депутатов Госдумы выступила с идеей внести новые ограничения на рекламные спам-звонки. Какие новшества предлагает данная законотворческая инициатива поясняет доцент кафедры конституционного и международного права УрГЭУ Вероника Мещерягина.

На данный момент в законодательстве существует норма защиты граждан от спама. Согласно статье 18 федерального закона «О рекламе», «распространение рекламы по сетям электросвязи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата».

Проблема в том, что законодательная формулировка размыта, и не мешает рекламодателям «забрасывать» граждан звонками.

В новом законопроекте авторы предлагают обязать операторов сотовой связи, чтобы они получали письменное согласие своего абонента на получение данной рассылки, и только в этом случае давали рекламодателю право совершать звонки. В дальнейшем если абонент хочет, чтобы рассылка на его номер прекратилась, то он должен адресовать свое требование именно оператору.

Существует вероятность, что реализация такого решения потребует расходов, оплата которых может упасть на плечи самих абонентов, но блокировать номера операторы связи уже умеют. Какого-то дополнительного технического или программного обеспечения для этого не потребуется.

С другой стороны, рассылка рекламных сообщений — это огромная доходная позиция. Ее снижение может снизить доходы операторов.

Только от порядочности самих операторов будет зависеть, подорожают ли услуги связи или нет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:55, просмотров: 93, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 1433
  2. Власти Сургута презентовали визуализацию нового ГКЦ 1084
  3. В Нижневартовске открылся форум «Нефтяная столица» 962
  4. 84 аварийных дома планируется снести в Сургуте в этом году 898
  5. У десяти образовательных учреждений Сургута отремонтируют проезды и тротуары 867
  6. Шесть разыскиваемых осужденных были пойманы в Югре 768
  7. В Югре наказали трех сотрудников МУПа за пожар в котельной 708
  8. ​Цифровая тайга: для вахтовиков из Югры обеспечили скоростной интернет 705
  9. Бригада скорой помощи спасла сургутянку, упавшую в сугроб с четвертого этажа 357
  10. Сургутские «Сандуны» нашли своего владельца 262
  1. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 2606
  2. ​Бхай или не бхай? 2290
  3. Сургутяне из микрорайонов 1 и 2 начали переселяться в новое жилье 2255
  4. ​Прекрасно, что чиновники не уперлись в желание снести «Аврору», а пошли трудным путем поиска инвестора 2164
  5. Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора 2033
  6. В Сургуте двое взрослых избили школьников из-за конфликта между четвероклассниками 2033
  7. ​Съемки кино в Югре – это рабочие места, культурный обмен, туризм и транспорт 1997
  8. ​Стартовала серия фестивалей «Покупай Тюменское» 1846
  9. ​В Сургуте холодает, но это ненадолго 1762
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 марта? // АФИША 1751
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17442
  2. ​Был ли майдан? 13832
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8829
  4. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8698
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6753
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5780
  7. ​Бремя стандарта 4535
  8. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 3748
  9. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3644
  10. ​Норма и не норма 3395

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика