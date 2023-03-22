16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8373   EUR  82,5428  

Новости

Больше новостей
Смотрите ли вы телевизор?
Комментировать
0
Где вы смотрите кино?
Комментировать
0
Ходите ли вы в кинотеатры?
Комментировать
0
Следите ли вы за новостями о реконструкции «Авроры»?
Комментировать
0
Вы определились с отпуском в этом году?
Комментировать
0
Больше опросов

Что-то да выстрелит

Сургутские чиновники пошли трудным путем поиска инвестора для «Авроры»

Что-то да выстрелит
Фото предоставлено спикером, siapress.ru

Знаковый для Сургута бывший кинотеатр «Аврора» сохранится в качестве здания. Частный инвестор приведет его в порядок и расположит там некое заведение, которое будет заниматься с детьми и подростками. Как минимум, речь уже не идет о сносе и разбивке некоего сквера, а также о возможном появлении на месте «Авроры» жилого дома или магазина – это уже хорошо, а может быть гораздо лучше. Сама по себе новость очень позитивна для города, потому что выходит, что все-таки есть в Сургуте общественное мнение, и оно обладает какой-то силой.

Есть три пути. Выберем четвертый

Собственно, у властей было три варианта. Первый – это снести «Аврору»: этот вариант муниципалитет и озвучивал год назад как почти принятое решение. Второй – продать, избавиться от имущества любым способом. И третий вариант – ничего не делать. Но теперь становится ясно, что городская власть выбрала четвертый вариант. Он заключается в том, чтобы искать социально-выгодный для города проект. Очень хорошо, что муниципалитет не стал бросаться в атаку, защищать свою первоначально озвученную позицию, — чиновники взяли паузу и, видимо, пошел процесс выработки решения.

По сути, сейчас мы ведем речь о концессии — возможно, некоей завуалированной концессии. Собственно, нет ничего страшного и зазорного в том, чтобы городская власть оперировала своим имуществом таким образом, чтобы, первое: это имущество не разоряло городской бюджет, второе: давало возможность создавать рабочие места, извлекать прибыль для частного бизнеса, третье: решало задачу развития гуманитарного капитала на территории муниципалитета. Если проект, который задуман с «Авророй», будет решать эти три задачи, тогда это просто великолепно, это говорит о том, что муниципальные власти рефлексируют по поводу подобных проблем.

Проблема не приоритетная, но очень важная

Понятно, что у них, наверное, в списке городских задач «Аврора», Дом пионеров, здание ТЦ «Вершина» далеко не на первом месте. Но общественность обращает внимание именно на эти объекты и на другие (на ж/д вокзал тот же) не потому, что она не умеет расставить приоритеты в списке городских проблем, а потому что своими основными фундаментальными задачами городская власть занимается в текущем порядке: школы, работа с управляющими компаниями, чистка дворов от снега, вывоз мусора, обеспечение коммунальной жизнеспособной системы… Тут все очевидно. Общественность же всегда высказывает свой запрос местной власти на уровне таких объектов. Потому что, если этого не делать, можно навсегда зависнуть на одном уровне и жить там со своими трубами в обнимку и не развиваться. И муниципалитет должен понимать, что подобные запросы по поводу «Авроры», Дома пионеров, «Вершины» — это нормально, это то, что фокусирует на важные моменты разбросанную на тысячи задач городскую административную машину.

Медленное облагораживание

Что дает появление в «Авроре» социального объекта? Он облагораживает всю территорию — сначала вокруг весь прилегающий район с жителями, а потом это действует дальше, и все больше и больше людей начинают быть завязаны на это новое учреждение. Это очень важные вещи. То же самое и с городским музейным центром, который может стать целым культурным кластером при возможном использовании «Вершины». Это очень интересный проект, который не является задачей спасения какого-то торгового центра: речь идет о том, что в Сургуте есть красивое хорошее архитектурное сооружение, которое должно работать на город.

То же самое, кстати, мы говорим, и в случае с «Авророй». Кто-то не понимает, что в «Авроре» есть архитектура? Повторю еще раз: здание кинотеатра «Аврора» относится к еще не памятникам (ему еще не 50 лет), но это типичное сооружение постсоветского модернизма, даже советского модернизма, это нормальная архитектура, причем весь мир очень любит этот архитектурный стиль, и вот в Сургуте есть если не шедевр, то как минимум нормальное здание в этом стиле. Будем смотреть, как развиваются события с этим нормальным зданием дальше.

По материалам проекта «О чем говорят»


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 12:21, просмотров: 168, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Власти Сургута показали, как будет выглядеть обновленный ГКЦ 1310
  2. ​Молодежная госипотека: зачем она нужна, какой должна быть? 944
  3. Сургутяне рискуют остаться без электричества из-за снежных завалов 812
  4. Пенсионерка из Сургута несколько дней переводила три кредитных миллиона мошенникам 781
  5. Тюменцы собирают подписи против системы распознавания лиц в школах 676
  6. ​300 юных музыкантов примут участие XVIII Областном конкурсе молодых дарований «Дебют-2023» в Тюмени 675
  7. Новая амбулатория в Русскинской начала принимать пациентов 637
  8. Югорчанка обокрала собутыльника и угнала его авто, пока тот спал 613
  9. Свыше 3 тысяч югорчан стали пациентами передвижной поликлиники с начала года 596
  10. Сургут лидирует в Югре по заболеваемости ОРВИ и гриппом 551
  1. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 2475
  2. ​Бхай или не бхай? 2140
  3. Сургутяне из микрорайонов 1 и 2 начали переселяться в новое жилье 2138
  4. ​Прекрасно, что чиновники не уперлись в желание снести «Аврору», а пошли трудным путем поиска инвестора 2060
  5. В Сургуте двое взрослых избили школьников из-за конфликта между четвероклассниками 1934
  6. Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора 1923
  7. ​Съемки кино в Югре – это рабочие места, культурный обмен, туризм и транспорт 1871
  8. В Сургуте временно перекроют движение по улице Аэрофлотской 17 марта 1766
  9. ​Стартовала серия фестивалей «Покупай Тюменское» 1763
  10. В Сургуте состоялись чемпионат и первенство по мотокроссу 1744
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17371
  2. ​Был ли майдан? 13759
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8759
  4. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8611
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6683
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5702
  7. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4831
  8. ​Бремя стандарта 4426
  9. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 3682
  10. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3566

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика