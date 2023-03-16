Фанатичные родители губят своих детей

В Сочи несколько дней назад задержали блогера-сыроеда, который пытался перевести своего малолетнего ребенка на «питание солнцем» и тем самым убил его.

И, как бы это ужасно сейчас ни прозвучало, но дети очень часто становятся жертвами фанатичных родителей. Например, в наше время стали популярны роды на дому. И ладно, если во время процесса за женщиной следит бригада врачей, готовая в любой момент оказать помощь. Но нет, россиянки больше доверяют доулам без медицинского образования, чем подвергают риску себя и младенцев. Леденящий душу случай произошел в Крыму – роды пошли не по плану, «помощница» сбежала и ребенок появился на свет мертвым.

Есть и другой, более позитивный пример. Кормящая грудью фуд-блогерша решила стать веганом и едва не уморила ребенка голодом, так как он не получал необходимые витамины. Благо, когда малышу стало плохо, женщина не пустила все на самотек, а обратилась к докторам.

Я уже молчу про нашумевшую Алису Теплякову. О методах обучения и воспитания ее отца не слышал разве что человек без телевидения и интернета.

И уж не знаю, чем вызвана такая озабоченность родителей в вовлечение своих чад в разного рода сомнительные практики. Может, эгоизмом, тотальной глупостью, амбициями или простой кровожадностью, ведь описанные случаи я никак не могу назвать попыткой улучшить жизнь несовершеннолетним. Но хочу сказать одно: отстаньте уже от детей.

В попытках сделать жизнь лучше и наставить несмышленый ребенка на путь истинный, вы рискуете всем. И хорошо, если малыш не пострадает физически, но он может получить моральную травму. Однажды он вырастет и начнет задаваться вопросом: ради чего все это было? С возрастом родители уже не будут казаться безусловными авторитетами, семейная связь потеряется навсегда.

Станьте для ребенка не клеткой, а опорой. Пусть он попробует строить свою жизнь сам – выбирать, какой тип питания ему больше подходит, что слушать, с кем общаться, правилам какой религии следовать, во что одеваться. Так молодое поколение сможет сформировать собственную картину мира, а вы не потеряете своего ребенка навсегда.