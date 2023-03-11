Первый шаг, который нужен для преобразования территории речвокзала в Сургуте

Пару недель назад я поделился идеей – подумать о развитии территории рыбокомбината в качестве места исторической памяти. Там в формате мемориального сквера можно было увязать уже имеющиеся памятники, так и разместить новые, к примеру, увековечивающие память трудового подвига работников рыбозавода в годы Великой Отечественной войны.

Проделанная работа и полученная информация за это время дает почву для осторожного оптимизма. Прежде всего, надо отметить хорошую новость – земельный участок, в границах которого находится территория, предлагаемая к благоустройству, находится в муниципальной собственности. При этом он уже предназначен для благоустройства под общественное пространство.

Более того, эта территория включена в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Но пока, к сожалению, если можно так выразиться, «находится в запасе». То есть ждет включения уже в приоритетный проект ФКГС, чтобы можно было привлекать федеральные и окружные средства. Но самое главное, что к этому нет никаких правовых препятствий. Все зависит исключительно от нашей инициативы и решений.

На недавнем заседании общественной комиссии по ФКГС я озвучил предложение – внести пространство бывшего речвокзала в перечень территорий, предлагаемых для рейтингового голосования. Надеюсь, что через две недели, когда комиссия будет принимать решение, коллеги пойдут навстречу. Потом дело станет только за сургутянами, которые через голосование выбирают общественные пространства для приоритетного исполнения при софинансировании ФКГС.

Конечно, нужно признать, что это весьма капиталоемкий проект, реализация которого займет несколько лет. Этапы его реализации обсуждались на встрече с главным архитектором Сургута Алексеем Фокеевым, он инициативу поддержал.

Так что теперь слово за моими коллегами из общественной комиссии, которые, безусловно, осознают важность подобных исторических проектов в наше время.