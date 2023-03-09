​Идею с катком на центральной площади Сургута нужно развивать

Прокуратура Сургута направила в городскую администрацию представление о некоторых нарушениях, допущенных при создании большого катка на центральной площади. Инициировал проверку общественник Сергей Глинских. Вкратце о претензиях: Центральная площадь — это общественное пространство, а при строительстве катка ее часть огородили. То есть формально это нарушение. Также задан вопрос, что будет в случае, когда лед растает — напомню, там лежит многострадальная брусчатка, которую положили не с первого раза.

Брусчатка при деле

Я считаю, Сергей Глинских пытается цепляться за возможные ошибки и нарушения непринципиального характера. В конце концов, с этой брусчаткой на площади в центре города сделали наконец что-то хорошее: как минимум, она нашла себе применение. А когда растает лед, видимо, там снова будет брусчатка, может быть, ее снова надо будет ремонтировать. Тут уже вопрос взаимоотношения городской власти с подрядной организацией, которая строила эту площадь, — и совершенно не вопрос о взаимоотношении городской власти с оператором этого зимнего комплекса, частной компании.

Конечно, хорошо, что есть общественники, которые следят за властью: они не дают ей спать спокойно, ищут нарушения в тех или иных ее действиях. Власть не должна быть уверена в том, что она в каждом своем решении априори права всегда и не совершает никаких ошибок. Но я бы посмотрел на всю эту историю с катком немножко по-другому, немножко, может быть, исторично.

Каток на смену снежному городку

Подобный проект реализован в Сургуте практически впервые, если не учитывать достаточно крупные снежные городки, которые делались в советские годы. Но это были именно снежные городки. А в нашем случае мы говорим о совсем другом форматном подходе в организации городского пространства. У меня сразу возникла идея, что эту практику следует продолжить и реализовывать ежегодно — тогда она заживет, приобретет новый смысл — даже туристический, региональный. К нам бы съезжалась публика из соседних городов и поселений Югры, а, может быть, даже из соседних федеральных регионов, не просто на крупнейший каток в Тюменской области, а на проект «Сургут — город Нового года».

Новый год — всю зиму

В Германии есть город Ротенбург-об-дер-Таубер. Это город вечного Рождества, так он себя в туристической индустрии позиционирует. И там все связано с Рождеством — всевозможные сувениры, новогодние украшения, даже елки новогодние стоят, причем круглый год, и таким образом генерируется туристический поток не только на зимние каникулы.

Сургут мог бы из этого проекта создать свою фишку, а учитывая, что рядом ИКЦ «Старый Сургут», сам бог велел что-то такое накреативить. И начинать эту идею реализовывать, когда снег начинает выпадать — с ноября, например, и по апрель включительно. И пусть оно так и работает, эксплуатирует тематику Нового года — это уличный, активный досуг, игры, аттракционы. Я бы видел развитие этой идеи в таком ключе на будущий сезон.

Идеально vs. реально

Возможна реализация подобного проекта без нарушений? В идеале, наверное, да. Когда бюрократическая машина отрабатывает каждый параметр этой сделки между муниципалитетом и предпринимателем, когда, действительно, отслеживаются все, все нюансы, которых там сотни, от организации пространства до пожарной безопасности, техники безопасности, эвакуационных всяких вопросов на случай чрезвычайных происшествий. Ну вот не получилось сделать без нарушений.

Еще раз: смертельное нарушение? Нет. Тогда надо просто отработать представление прокуратуры, взять это за основу для какой-то там чиновничьей рефлексии и уже на этот год реализовывать его с более технологичным подходом.

Если пойти по идее «Сургут — город Нового года» и брендировать эту идею, то в Сургуте вполне можно на весь зимний период реализовать даже фестивальный проект: можно же объединить множество катков по всему городу. Эта идея значительно оживляет городской ландшафт — люди выходят на улицу проводить свое свободное время, дышать свежим воздухом, приезжают жители с других территорий. И, конечно же, это хорошо работает и на экономику муниципалитета и на его социум, ауру.

По материалам проекта «О чем говорят»