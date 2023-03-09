Почему в Сургуте совершенно забыли о том, что он стоит на Оби

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал выпуск «О чем говорят» про район речного вокзала в Сургуте. Приводим его мнение.

Конечно, нахождение города на величайшей Реке Сибири, в среднем ее течении – это величайшее благо для города. Благо, дарованное природой.

Благодаря Реке 430 лет назад казаки добрались с указом царя Федора Иоанновича до Сургута и основали здесь острог. Благодаря Реке, Сургут жил неторопливой жизнью сотни лет, то становясь уездным городом, то обычным селом, то районным центром. Благодаря Реке здесь в тридцатые годы возник мощный рыбокомбинат, и десятки рыбоучастков в Сургутском районе дали жизнь десяткам сел и деревень. Благодаря Реке сюда в 1942 году эвакуировали Одесскую рыбоконсервную фабрику, и Река дала фронту десяток миллионов банок рыбных консервов фронту. По Реке забросили сюда спецпереселенцев. Река отправила две тысячи сургутян на фронт.

Благодаря Реке судьба забросила геолога Фармана Салманова в неизвестный Сургут, и он открыл здесь, в Среднем течении Оби, первые месторождения нефти. Река Обь позволила нефтянику Василию Иваненко в мае 1964 года отправить в Омск первые танкеры промышленной сургутской нефти. Благодаря Реке Сургут в 1965 году получил статус города. И в благодарность великой Реке нефтяники даже предлагали назвать новый город по-новому: Нефтеобск или Приобск. Но отнеслись с уважением к мнению жителей Сургута, больших патриотов города, и сохранили его историческое название.

(Хотя потом долго пытались выяснить истоки топонимики названия «Сургут». То ли «рыбное место», то ли «sehr gut» от выскочившего, как черт из табакерки, и неизвестно как попавшего сюда заезжего немца. Да и особенно этим и не заморачивались, ибо приняли это название как историческое)

О Реке в топонимике города продолжали помнить долго. И называли весь близ Реки в годы нефтяного бурного освоения Средним Приобьем. А сам Сургут носил некоторое время неформальной статус нефтяной «столицы Среднего Приобья». Конечно, благодаря Реке город получил и мощную Сургутскую ГРЭС первую, и более мощную ГРЭС вторую. Ибо транспортировать многотонные турбины, котлы и трансформаторы можно было только по воде.

Благодаря Реке город получил мощный речной порт с десятками современных немецких кранов «Ганс», двухкилометровой причальной стенкой, несколькими миллионами тонн переработанных ежегодно грузов за навигацию. Это был расцвет Реки. На Реке работали несколько ведомственных флотов (нефтяников, геологов, строителей, газовиков), что позволяло им перевозить грузы до самых отдаленных нефтяных месторождений. Это было ее время – Время Реки-труженицы.

И в названиях того времени в городе звучали «обские мотивы»: гостиница «Обь», магазин «Обь» (на «Строителе»), объединение «Обьнефтегазгеология», «Обь-Иртышское речное пароходство», больница «Водников», речной порт, Сургутский речной вокзал, грузовой речной порт, жд станция «Сургут-Порт», коммутатор телефонный «Река», городская хоккейная команда «Водник», черт побери.

И где сегодня все это? Где это все?! «Иных уж нет, другие уж далече».

Приедешь ныне в район речного вокзала, посмотришь или на ледоход, или в солнечный ясный сентябрьский денек прогуляешься по отрезку набережной Реки, и грустно становится. Там где некогда кипела жизнь, сегодня тишина. Только Обь, затаив обиду, продолжает с упорством гнать свои воды к Северному Ледовитому океану.

Ну да ладно. Вернемся к нашим баранам. Чем сегодня является город Сургут для Реки? «Сургут – город на Оби»? Тот город, о котором извещала надпись на карточках фотографов из «Северянки» в НГДУ, из «Сургутяночки» на Геологов, или из фотографии старой исторической части (которой сегодня нет) Сургута? Нет. Город забыл о своей великой Реке. Просто взял и забыл. Потому, что для города важнее стала «сточная канава» – Сайма, которая стала доминантой развития города последних десятилетий.

Ее холят и лелеют. Город ушел от берегов Реки вглубь, в болота. И теперь Сургут это «город не на Оби», а, в лучшем случае «город на Сайме», или, в худшем, «город на болотах».

Сегодня о Реке вспоминают лишь тогда, когда реализовывают очередной проект строительства автодорожного моста. Потому что Река сегодня – это уже не транспортная артерия, а некое досадное препятствие для увеличения транспортного автомобильного траффика.

Что имеем сегодня мы в «сухом остатке»? Что такое есть сегодня Река в жизни города? Получается, ничто, никакой роли: ни как транспорт, ни как источник рыбных ресурсов, ни как источник водного снабжения Города. Связывает одно: сброс своих отходов и загрязнения в Реку.

Даже исторический участок города у Реки спроектировали так, что ничто о Реке и не напоминает. Странно все это. И неправильно все это.

Неправильно потому, что уйдя с Реки и предав ее забвению, город потеряет (если не потерял уже) свое будущее... Осталась последняя живая нить, связывающая город с Рекой. Это последний исторический участок земли в районе речпорта. И порвать ее никак нельзя. Иначе будет вымарана оставшаяся часть истории города и нам ничего останется, как признать себя «Иванами не помнящими родства».