Как и ожидалось, ажиотаж вокруг «ЧВК Рёдан» оказался пустым. Где же спецслужбы?

Знаете, какой важный признак отличает фейковость той или иной значимой и важной новости или явления от не-фейковости? Фейк, даже если он касается серьезных вопросов и событий, крайне редко получает какое-то заметное продолжение. Чаще всего он просто растворяется в воздухе и про него забывают. Не-фейк развивается как полноценная история вплоть до некоего финала, и, как правило, сопровождается огромным количеством подробностей.

В этом смысле удивительно, насколько хорошо в современном российском политическом дискурсе себя чувствует даже тупейшая голословность. Создается впечатление, что никому вообще не интересно, откуда тот или иной человек берет те или иные утверждения. Зачастую ни проверить на месте, ни перепроверить более надежно постфактум никто не берется. Поэтому считаю важным как можно чаще задавать уточняющие вопросы.

Например, мало кто помнит, но в январе 2022 года в Казахстане произошли волнения и беспорядки, которые привели даже к временному вводу российских войск в рамках миссии ОДКБ. Тогда высшее руководство что Казахстана, что России, делало громкие заявления, мол, это все западные страны организовали, нехорошие какие.

Я тогда в пустоту задал вопрос: «А можно конкретнее? Если у вас есть данные – так расскажите, кто там кого подбивал, как это делал, где вербовал, как передавал задания, какие по этому поводу уголовные дела, сколько шпионов поймали и так далее». Естественно, никакой конкретики не прозвучало и спустя год. Тишина.

Когда яростные товарищи предрекали нам «миллионы мужиков без яиц и баб без сисек» (это цитата, серьезно вам говорю) после начала массовой вакцинации от коронавируса, я пытался с опорой на науку объяснять, почему ничего подобного не может случиться. И вот спустя уже почти два года задаю вопрос в ту же пустоту: «Ну, так где они, эти несчастные миллионы людей, которые от прививки стали бесплодными?» В ответ тишина.

Свежайший пример – ажитаж вокруг «ЧВК Рёдан». В тот же день, когда я написал первый блог на эту тему, прочитал у члена молодежной палаты при думе Сургута и функционера молодежной политики Владислава Брылеева о том, как «западные партнеры» очень хитро подошли к этой операции по расшатыванию отечественной молодежи. Причем это подается как факт. Не вероятность, не предположение, а (на сегодня абсолютно голословный) факт – ЧВК «Рёдан» это проект иностранных спецслужб против российской молодежи.

Зато потом, в воскресенье, выяснилось, что «сходка» этих анимешников – это никакая не революция, не побоище, и даже не заявка на нечто большее, чем встреча подростков, которые посмотрели друг на друга и на полицию, потом полиция посмотрела друг на друга и на подростков, и затем все разошлись. Что ж, теперь можно очень бодро отчитаться – предотвратили реализацию целого проекта ЦРУ, причем играючи.

Знаете, как это называется? «Восход солнца вручную». Когда на старте и так понятно, что ничего не будет (или будет нечто очень предсказуемое), но создается огромная кипучая деятельность, которая должна увенчаться «результатом» для начальства – вот, смотрите, Солнце взошло / «Рёдан» разгромлен (нужное подчеркнуть).

Говоря это, я четко осознаю, что меня можно легко посрамить. Для этого нужно предъявить реальные, релевантные и убедительные доказательства того, что декларировали многочисленные представители власти относительно «Рёдана». Про провокацию западных спецслужб, про организаторов-кукловодов, про планы по совращению молодежи и развалу России. Ведь, если про это говорят, значит, у этого есть какие-то основания, да?

(Спойлер: если в качестве доказательства приводятся фразы «всем очевидно» или «наши боевые экстрасенсы считали эти планы, когда сканировали мысли Байдена» или «наши спецслужбы точно это знают, нет повода им не доверять» – это не пойдет, рациональных людей так не убеждают. И, кстати, чтобы уж шокировать окончательно – «план Даллеса» это фейк)

Но что-то мне подсказывает, что будет несколько иначе. А именно, когда через месяц-другой мы все дружненько забудем про слово «Рёдан» (повторюсь, если силовики не захотят сделать из этого какой-то показательный процесс), я спрошу: «Ну, так что там с проектом ЦРУ, MI6 или Моссада? Наверное, какое-нибудь расследование есть, какие-то контакты вскрыты, пароли с явками обнаружены, покажите, что нашли?»

Могу даже подольше подождать и переспросить не через месяц, а через год.

Что будет в ответ? С вероятностью 99 процентов то же, что и раньше.