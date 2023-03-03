Что делать с больным ребенком в ожидании врача?

Дети – это самое дорогое, что есть у нас. И когда они болеют, многим родителям становится страшно. В этой статье мы расскажем, что же можно сделать своими силами и средствами, чтобы облегчить состояние ребенка, пока ждете врача.

Итак, самое частое повышение температуры тела у ребенка обычно связано с сезонными инфекционными заболеваниями – грипп, ОРВИ и другие. В период эпидемии резко возрастает нагрузка на бригады скорой медицинской помощи и участковых педиатров. Количество вызовов может увеличиться в 2-3 раза. Что же делать родителям, если у ребенка повысилась температура тела? Как помочь своими силами и средствами из домашней аптечки?

Во-первых, не паниковать и выполнить элементарные процедуры, чтобы облегчить состояние ребенка. Для этого не требуется помощь специалиста, и родители могут выполнить эти процедуры самостоятельно.

Надо знать, что высокая температура тела (гипертермия) - это защитно-приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на воздействие патогенных раздражителей и характеризующаяся перестройкой процессов терморегуляции, приводящей к повышению температуры тела и стимулирующей естественную реактивность (ответ) организма.

Различают «красную» и «бледную» гипертермию.

«Красная» гипертермия (теплопродукция соответствует теплоотдаче): кожа умеренно-гиперемирована (красная), горячая, влажная; конечности теплые; отмечается небольшая учащенность пульса и дыхания; поведение ребенка обычное.

«Белая» гипертермия (теплопродукция не соответствует теплоотдаче): кожа бледная, «мраморная», синюшность ногтевых лож и губ, конечности холодные; учащение пульса и дыхания; ребенок безучастный, вялый; возможны: возбуждение, бред, судороги.

Неотложная помощь при «красной» гипертермии

При высокой температуре сразу нужно дать ребенку жаропонижающие препараты внутрь: Парацетамол в таблетке, свечах, сиропе или Ибупрофен в таблетке, свечах, сиропе. Все лекарства в возрастной разовой дозе.

Пока не подействовало лекарство, помогаем физическими методами охлаждения:

- обеспечить доступ свежего воздуха;

- дать обильное теплое питье.

- раздеть, раскутать, обтереть влажным тампоном, смоченным в воде, дать коже высохнуть естественным путем

Неотложная помощь при «белой» гипертермии

- Ребенка тепло укрыть, согреть кисти и стопы.

- Дать обильное теплое питье.

- Дать жаропонижающие средства те же, что и при «красной» гипертермии

- и вызвать бригаду скорой медицинской помощи и быть готовыми к возможной госпитализации.

Следует помнить, что повторная доза жаропонижающего должна быть не раньше, чем через четыре часа.

Внимание! Общее количество жаропонижающих препаратов не должно превышать 4-5 раз в сутки, иначе у ребенка могут возникнуть опасные осложнения.

Будьте здоровы!