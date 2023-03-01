ЧВК «Рёдан» есть и в Сургуте, на это нужно обратить пристальное внимание

Повальное вовлечение молодежи в противоправную деятельность набирает обороты. Не так давно был «Синий кит» (движение, якобы провоцировавшее суициды среди детей, считается городской легендой – прим. ред.), потом другие, а вот сейчас набирает обороты ЧВК «Рёдан». Судя по информации СМИ, выступления и задержания начались во многих городах России – Москва, Питер, Новосибирск, Курган и другие. И не только. Даже в Украине и Белоруссии они появились.

Организовано хорошо, имеет четкую иерархию, беспрекословное подчинение лидерам. Сообщество имеет несколько групп в популярной соцсети – почему еще не отловили и не закрыли создателей и руководителей – непонятно. Свобода слова? Так вот, под видом подражания анимэ и манги «Hunter x Hunter» подростки начинают носить длинные волосы, одежду определенного стиля, с главными атрибутами в виде паука и цифры «4».

Вроде нет ничего плохого в подражании любимым героям, но тут и скрывается главное. Взрослые люди, хорошие психологи начинают промывать потихоньку мозги подросткам. Те выполняют распоряжения руководителей группы. Нападают и избивают подростков. Устраивают массовые драки в торговых центрах. По информации из осведомленных источников, в Сургуте тоже имеются участники этих сообществ, вроде как около 800 человек, хотя активных явно меньше. Уже планируют какую-то «сходку» в районе «Росича» в воскресенье.

Чем опасно это движение? Прежде всего противоправными действиями со стороны подростков. Избиениями сверстников и тех, кто состоит в других сообществах. Беспорядки в ТЦ. И полная подконтрольность руководителям. К чему может это привести – спрогнозировать пока сложно.

По моему личному мнению, надо жестоко наказывать организаторов и руководителей этих сообществ. Также наказанию подлежат родители подростков. Уголовному. Да, вы не ослышались – уголовному. За то, что не воспитывают своих чад. Участников побоищ – к уголовной ответственности по всей строгости и без оглядок «они же дети».

Чтобы этого не случилось, рекомендую родителям смотреть иногда соцсети своих чад. Не игнорировать сигналы от классных руководителей и учителей. Смотреть, чем дети занимаются. То, что пока у нас не было сборищ подростков в ТЦ города, не означает, что их нет и не будет.