16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8932   EUR  79,5134  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Нужно сурово наказывать организаторов подобных молодежных сообществ

ЧВК «Рёдан» есть и в Сургуте, на это нужно обратить пристальное внимание

​Нужно сурово наказывать организаторов подобных молодежных сообществ
Кадр из аниме «Hunter x Hunter»

Повальное вовлечение молодежи в противоправную деятельность набирает обороты. Не так давно был «Синий кит» (движение, якобы провоцировавшее суициды среди детей, считается городской легендой – прим. ред.), потом другие, а вот сейчас набирает обороты ЧВК «Рёдан». Судя по информации СМИ, выступления и задержания начались во многих городах России – Москва, Питер, Новосибирск, Курган и другие. И не только. Даже в Украине и Белоруссии они появились.

Организовано хорошо, имеет четкую иерархию, беспрекословное подчинение лидерам. Сообщество имеет несколько групп в популярной соцсети – почему еще не отловили и не закрыли создателей и руководителей – непонятно. Свобода слова? Так вот, под видом подражания анимэ и манги «Hunter x Hunter» подростки начинают носить длинные волосы, одежду определенного стиля, с главными атрибутами в виде паука и цифры «4».

Вроде нет ничего плохого в подражании любимым героям, но тут и скрывается главное. Взрослые люди, хорошие психологи начинают промывать потихоньку мозги подросткам. Те выполняют распоряжения руководителей группы. Нападают и избивают подростков. Устраивают массовые драки в торговых центрах. По информации из осведомленных источников, в Сургуте тоже имеются участники этих сообществ, вроде как около 800 человек, хотя активных явно меньше. Уже планируют какую-то «сходку» в районе «Росича» в воскресенье.

Чем опасно это движение? Прежде всего противоправными действиями со стороны подростков. Избиениями сверстников и тех, кто состоит в других сообществах. Беспорядки в ТЦ. И полная подконтрольность руководителям. К чему может это привести – спрогнозировать пока сложно.

По моему личному мнению, надо жестоко наказывать организаторов и руководителей этих сообществ. Также наказанию подлежат родители подростков. Уголовному. Да, вы не ослышались – уголовному. За то, что не воспитывают своих чад. Участников побоищ – к уголовной ответственности по всей строгости и без оглядок «они же дети».

Чтобы этого не случилось, рекомендую родителям смотреть иногда соцсети своих чад. Не игнорировать сигналы от классных руководителей и учителей. Смотреть, чем дети занимаются. То, что пока у нас не было сборищ подростков в ТЦ города, не означает, что их нет и не будет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:13, просмотров: 57, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Известный нефтяник написал книгу о становлении сырьевого комплекса Западной Сибири 829
  2. ​Наталья Комарова вместе с югорчанами проверит исполнение своих поручений 798
  3. ​Летом 2023 года в селе Абатское завершат капитальный ремонт поликлиники 746
  4. ​Тюменская ТПП пополнилась предприятиями АПК 730
  5. ​Тюменский инвестиционный акселератор выходит на новый уровень 711
  6. ​В Тюмени пройдет детский турнир по разработке компьютерных игр и 3D-моделированию 696
  7. ​В тюменском микрорайоне Березняковский построят школу 694
  8. ​Александр Моор пообещал поддержать предпринимателей с горящими глазами 689
  9. В трех дачных кооперативах Сургута временно отключат электроэнергию 425
  10. ​В Нижневартовске при столкновении «Лады» с BMW пострадал пассажир 403
  1. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7249
  2. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4135
  3. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3346
  4. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2514
  5. ​Умер еще один из топов нефтегаза 2443
  6. ​Столкнулись сразу пять легковушек: в Сургуте — массовое ДТП 2199
  7. ​Норма и не норма 2083
  8. ​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен 2040
  9. В Сургуте проверят работу систем оповещения 1996
  10. Огромная глыба льда почти насквозь пробила козырек детской поликлиники в Нижневартовске 1984
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 8722
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 7430
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7249
  4. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4135
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4134
  6. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4005
  7. Проверка на ценности 3932
  8. Эпидемия рака в Югре? 3781
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3578
  10. ​Сургутяне выбирают мечту: спрос на загородную недвижимость продолжает расти 3402

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика