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​Из пустыря в территорию исторической памяти

Сургут рискует упустить память об одном из исторических мест города – рыбокомбинате

​Из пустыря в территорию исторической памяти
Фото автора

Надеюсь, что размещение сомнительного с точки зрения закона баннера возле памятников трудового подвига нашим землякам в годы Великой Отечественной войны – это та капля, которая переполнит чашу терпения по поводу многолетнего попустительства в отношении особого для Сургута исторического пространства. И городская власть совместно с общественностью наведет, наконец, порядок на земле, которая пропитана важнейшими смыслами.

Пока не поздно

Прогуливаясь по набережной речпорта, всегда недоумевал из-за весьма странного, даже как-то сюрреалистично организованного общественного пространства. Места размещения памятников чередуются где пустырем, где стихийной свалочкой, где кабачком, частным коттеджем или площадкой для выгула собак.

Но когда месяц назад вдобавок ко всему перечисленному я увидел едва ли законно установленный баннер, размещение которого считаю не только цинизмом, но еще и откровенным кощунством, стало понятно, что нужно с этим что-то делать. Пора приводить территорию в порядок.

Первым делом я обратился в администрацию с просьбой рассказать о планах перспективного развития пространства бывшего рыбокомбината. Летом прошлого года администрация приняла проект планировки территории, содержание которого, прямо скажем, вызвало у меня некоторую тревогу. Несмотря на планируемый парк, в целом на территории предполагается много коммерции.

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Все эти объекты, которые выделены красным оттенком – бизнес. От громадного ТЦ в центре до различного рода ресторанов и развлечений поменьше. Единственное, чего тут не будет – речного вокзала. Да, в месте, где осуществляются речные пассажирские перевозки, не предусмотрен речной вокзал. Но это уже другая история. Для нашей темы гораздо важней, что в рамках этого проекта не предусмотрены те памятники, которые уже есть (по крайней мере, я их не нашел, может, меня кто-то поправит). В частности, скульптурная композиция «Труженикам рыбокомбината» и памятник «Мужеству рыбакам Сургута 1941-1945 гг.»

Вот так-то. Торговые центры есть, а памятников нет. Считаю, что общественности нужно срочно погружаться в вопрос и брать дело в свои руки. Пока не поздно.

Священная земля

Я насчитал в районе рыбокомбината пять памятников – от давно установленных до недавно появившихся. Подобной концентрации памяти в граните нет ни в одном месте города и это естественно, так как территория рыбокомбината насквозь пропитана историей. Отсюда уходили на фронт, сюда прибывали спецпереселенцы, здесь в стенах рыбозавода совершался трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны. Очевидно, что эта территория в перспективе должна рассматриваться исключительно как место исторической памяти.

Увековечивание трудового подвига

Вот что пишут про эту землю на сайте Сургутского краеведческого музея и в исторической рубрике siapress.ru. В 1930 году на территории поселка спецпереселенцев Черный Мыс началось строительство Сургутского рыбозавода. Весной 1942 года в Сургут было эвакуировано оборудование рыбоконсервной фабрики из Одессы, и в конце этого же года оно уже работало.

Военное лихолетье принесло тяжелые потери и суровые испытания. Предприятие в первые годы войны проводило на фронт многих своих тружеников. На смену опытным рыбакам, ушедшим на войну, пришли женщины, старики, подростки, от труда которых зависело обеспечение продовольствием, как армии, так и тыла. И, тем не менее, только за один 1943 год было выработано свыше одного миллиона банок консервов. А всего за годы войны добыто 280 тысяч центнеров рыбы. Стоит ли говорить, ценой, каких усилий были достигнуты эти результаты! Мне кажется, для увековечивания памяти о трудовом подвиге наших земляков, ковавших победу в цехах рыбозавода, сделано недостаточно.

Вместе с исчезновением рыбокомбината ушел в небытие и музей, располагавшийся в его стенах. И если нам удастся развить территорию рыбокомбината как пространство исторической памяти, то там, конечно, найдется место для увековечивания и трудового подвига наших земляков в той форме, которая будет наиболее подходящей по оценке специалистов. Может, даже появится тематический культурно-выставочного центр, где разместится экспозиция документов, фотографий, продукции.

Очень бы хотелось, чтобы совместными усилиями общества и власти удалось превратить заброшенный пустырь в место, которое будет достойно описывать и напоминать об исторических событиях, происходивших здесь десятилетия назад.


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24 февраля в 10:39, просмотров: 829, комментариев: 0
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