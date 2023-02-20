В чем проблема привлечения специалистов в Югру при помощи «ускоренных северных»

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на выпуск «О чем говорят» про «ускоренные северные», при помощи которых в Югре привлекают дефицитных специалистов в государственные и бюджетные структуры. Приводим его комментарий с редактурой.

Во всей этой истории с «ускоренными северными» я вижу полнейший провал кадровой политики в Югре. Из своего опыта работы я знаю как трудно было найти инженера-проектировщика в телекоммуникационную компанию для проектирования в AutoCad. Искали по всей Югре, нашли в Кургане. Но для этого курганскому специалисту дали и «ускоренные северные», и оплачивали ему аренду жилья. А после того, как ему перестали оплачивать аренду жилья, то, помучившись несколько месяцев (по ночам «таксовал», днем спя на работе) плюнул на все и ушел на работу в «Россети». И все.

Как мне кажется вся эта возня с «ускоренными северными» это лазейка хоть как-то легально поднять зарплату нужному для бюджетной сфере Югры специалисту из другого региона. В этой ситуации Наталья Комарова похожа больше на генерала Бессонова из фильма «Горячий снег», который давал лично ордена на поле боя, а Наталья Владимировна дает «ускоренные северные» со словами: «Все, что могу. Все, что могу. От себя лично».

Однако эти специалисты приглашаются в Югру не останавливать танки Манштейна, рвущиеся прорвать кольцо окружения армии Паулюса в Сталинграде. Эти специалисты даже не прибывают в Югру по призыву партии «Нефть – Родине», променяв обустроенную жизнь крупных культурных центрах Советского Союза на половину вагончика или в наспех сооруженном балке в новом городе, существующем только на картах. Нет, все это было в прошлом.

Сегодня Югра живет далеко не в экстремальных условиях. Однако что-то пошло не так от тех времен, когда в экстремальных условиях кадровая политика позволяла обеспечить все отрасли народного хозяйства и социальную сферу Югры высококвалифицированными кадрами.

А что пошло не так? Например, в отношении врачей и медсестер. Кто проводил оптимизацию в здравоохранении, когда десятки тысяч специалистов выкинули из медицины, и они ушли в другие сферы деятельности? И в бюджетную медицину они не вернутся ни за какие «коврижки», типа «ускоренных северных». А потом, разогнав, начали включать голову. В период пандемии в Москве приглашали иногородних медсестер на работу в «красной зоне» за зарплату в 350 тысяч рублей в месяц. Вот образчик кадровой работы чиновников в бюджетной сфере. Тогда «неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

Но друзья! Чего же мы хотим, когда кассир и другой специалист в торговом центре получают больше, чем те, кого Наталья Комарова хочет пригласить в регион. Поэтому только «ускоренные северные» хоть как-то спасут положение.

Нужна система. Вот мэр Сургута привел данные за 2022 год, когда в Сургут прибыли более 1800 новых учащихся. Как снег на голову. А где их учить? Нужны же, по сути, две новые школы. Их нет. Ну, растолкали новых учеников по существующим. А где на это новое количество учащихся необходимое число педагогов? Подготовил ли город эти кадры? Вряд ли. Опять что-то уплотнили, что-то нагрузили. Как обычно. Поэтому нужно хоть какое-то планирование, хоть какое-то стимулирование в подготовке кадров и в масштабах города, и в масштабах региона.

Нужно хоть какое-то стимулирование специалистов идущих работать в сферы нужные региону. Стимулирование не «ускоренными северными». Это, по сути банальное латание пробоины в «тонущем корабле». Коль уж чиновники Югры решились на значительный рост населения за счет притока малоквалифицированных и, по сути, не нужного региону контингента трудовых ресурсов, то надеяться на то, что среди них окажутся и врачи, и медсестры, и педагоги, и далее по списку, по крайней мере, наивно. Наивно также полагать и то, что местная молодежь и местные специалисты Югры восполнят брешь квалифицированных кадров в этом этот неконтролируемом притоке населения, которые требуется лечить, учить и так далее и тому подобное.

Мне кажется, что «ускоренные северные» это жест отчаяния чиновников, нежели плановое и продуманное решение по привлечению кадров в проводимой политике неконтролируемого прироста населения в Югре.