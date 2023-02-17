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​Не должен бизнес финансировать государственные программы. Бизнес платит налоги

Если бизнес действительно «добровольно» отдаст деньги государству – мы все проиграли

​Не должен бизнес финансировать государственные программы. Бизнес платит налоги
Фото со страницы автора в соцсетях

Было время, когда бизнес (крупный в основном, конечно), хотел быть поближе к власти. Это 90-е, относительно сытые нулевые, шаткие 10-е этого столетия. Но сейчас ситуация в корне изменилась: чем меньше о тебе знает государство, чем дальше ты от кабинетов Белоусова, Силуанова, АП, Мантурова и других тяжеловесов, тем лучше вашему бизнесу. Раньше разделяли бизнес на несколько компаний, чтобы платить меньше налогов и не быть на крючке у ОБЭП. Сейчас бизнес понял, как делить бизнес, чтобы ФНС не приставала или защитить позицию в суде, и продолжает это делать для того, чтобы быть недосягаемым для людей, десятилетиями сидящих в высоких кабинетах.

Это не только про токсичность, которую лучше не опубличивать, это еще и про то, что к приближенному бизнесу могут пойти и сказать: «Страна в опасности, дай денег». Я считаю это катастрофой для общественного устоя, для безопасности страны (здесь и далее я разделяю государство и страну как два абсолютно разных понятия). Я бы с пониманием отнеслась, если бизнес сказал: «Мы сами готовы вам выплатить N миллиардов рублей, понимая, что страна в опасности и бюджету не хватает денег». Но, во-первых, при наличии плотных связей между крупным бизнесом и властью это выглядит как выдавливание под дулом пистолета, во-вторых, кто ж тебе, бизнес, поверит после того, как ты практически сросся с государством, продавливая в мирное время разные преференции для себя в обмен на лояльность?

Страна скатывалась в глубочайший кризис последних 10 лет. Ошибки, допущенные в экономической стратегии развития страны, государственные мужи пытаются исправить за счет отвлечения финансовых, энергетических и, что самое плохое – человеческих ресурсов на достижение целей, которые для взрослого поколения кажутся чудовищными. Молодые люди абстрагировались от государственных дел, им не понятна и чужда возня под ковром, им главное – чтобы их не трогали, ибо много интересного чего есть вокруг даже при практически закрытых границах.

Просить денег у бизнеса – это катастрофа для общественного уклада. Но бизнес молча отдаст то, что у него просят. Если бизнес промолчит и выдаст нужную бюджету государства сумму, это будет означать, что мы проиграли. Но не соседу, а государству. Оно поглотит всех и каждого. Подомнет под себя все, что мы своими руками строили.

«Мы благодарны бизнесу, что им проявлена такая инициатива: в нынешних условиях поддержать первоочередные, в первую очередь, социальные расходы, инфраструктурные расходы, которые в текущем году активно финансируются и увеличены по сравнению с предыдущими периодами. Вопрос, в какой форме будет осуществляться эта поддержка, мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем», – говорит Антон Силуанов.

Государство не может быть благодарным. Оно может только пожирать. Нещадно. Без эмоций. Пойдя на этот шаг один раз, будет и второй. И третий. И платить за это будет каждый гражданин страны.

«Детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ», – добавил министр.

Не должен бизнес финансировать государственные программы. Бизнес платит налоги. А финансированием государственных программ – задача федерального бюджета, сформированного за счет налогов того самого бизнеса.

Доигрались с монополизацией.

Допрыгались с импортом всего, что не является нефтью и газом.

Уткнувшись в тупик, главные лица, принимающие решения, не остановятся до той поры, пока им на блюдечке с голубой каемочкой не принесут то, ради чего ровно год назад они все затеяли.

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Сегодня в 16:28, просмотров: 111, комментариев: 0
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