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​Набережная на Сайме осталась без причала и лодок. Как это случилось

Очередные вопросы к набережной в парке «За Саймой» в Сургуте

​Набережная на Сайме осталась без причала и лодок. Как это случилось
Фото автора и kzn.ru

В прошлую среду в парке «За Саймой» прошла общественная приемка некоторых элементов набережной. В частности: камер видеонаблюдения, освещения и малых архитектурных форм. Кроме этого, на суд общественникам представили понтоны для посадки (высадки) пассажиров в лодочки и катамараны. И тут грянул скандал. Оказалось, что из-за просчетов высоты набережной целая часть этого стомиллионного объекта, а именно причал для маломерных плавсредств, не функционирует, и функционировать, видимо, не будет никогда.

Дело в том, что по задумке (и по обещаниям разработчиков) одним из важных элементов набережной был причал, предназначенный для эксплуатации лодок и катамаранов для водных прогулок. При этом, согласно проекту (за который, кстати, проголосовали горожане), набережная как бы уходила в воду.

Такой расчетный уровень позволял разместить понтоны почти на уровне набережной, что, в свою очередь, позволяло без проблем эксплуатировать эти понтоны по назначению.

Однако на выходе оказалось, что набережная в своей крайней точке (которая должна была соприкасается с водой) торчит на полтора метра выше, «сверкая» своими (вероятно, в скором времени проржавеющими) сваями.

Чтобы сразу же предупредить разные разговоры о колебании уровня воды, замечу – в силу того, что у Саймы в результате строительства многоэтажек по периметру отрезаны основные рукава, по которым шел приток, уровень воды в течение года колеблется не так сильно. Сама она по классификации водных объектов больше похожа на пруд, чем на реку. Эта фотография сделана в конце июня, когда на Оби наблюдался максимальный уровень воды.

Таким образом, в силу серьезных просчетов набережная вместо плавного огибания и «ухода» в реку весьма непривлекательно торчит на сваях. И, что действительно важно, теперь о причале можно просто забыть.

Позиция администрации

Об этом нужно сказать отдельно. Проблемы с проектом «Экопарка «За Саймой» начались не вчера. Был скандал с переносом футбольного поля, где проектанты не учли десятки прорастающих ценных пород деревьев. Теперь у администрации «болит голова» на тему переноса спортивной площадки, которую проектировщик разместил в 50 метрах от такой же площадки, да еще и опять посередине деревьев. А еще просчет с высотой набережной. Как вообще можно было принимать такой проект, в котором столько грубейших просчетов?

Ну ладно, кто и как это сделал, будем разбираться отдельно. Но по поводу причала я бьюсь уже несколько месяцев. Написал несколько писем, как минимум два раза выезжали на место с (на тот момент) главным архитектором Владимиром Астраханцевым и представителями УКС. Обещали разобраться и скорректировать проект. И вдруг на общественной приемке выясняется, что все ОК. Видимо, они собираются ждать паводка, который бывает раз в 25 лет, чтобы уровень высоких вод выровнял понтоны с набережной, и этими понтонами, купленными за кучу народных денег, можно будет воспользоваться. Естественно, что такая позиция вызвала возмущение участников приемки.

ВИДЕО.

Проектировщик

Этот проект сделала компания «Среда Комфорта». Проект, в котором нужно учитывать мириады нюансов, природных, ландшафтных, гидротехнических условий. Насколько качественно была проделана работа, если в итоге причал оказался настолько выше воды? Тема большая и требует отдельной публикации.

Сейчас только отметим, что компания работает с 2015 года. Уставной капитал 10 тыс. рублей. В портфолио, которое можно найти на ее сайте – в основном проекты освещения, а из общественных пространств – спортивная площадка и парк в поселке Солнечном.

Руководитель проектной группы Дмитрий Половников в эфире СИА-ПРЕСС рассказывал, что вдохновением для будущего «Экопарка «За Саймой» стали объекты в Казани, а именно – набережная озера Кабан. Я бы, конечно, предпочел, чтобы разработчики похвалились своими достижениями, но ладно. На вопрос, удалось ли проектировщикам сделать нечто похожее на набережной в Казани – ответьте себе сами.

Возможно, этот блог получился несколько резковатым и предвзятым, так как я еще эмоционально не отошел от «приемки». Надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся с представителями администрации города, разработчиками проекта и куратором благоустройства парка Рустемом Юсуповым и обсудим, что пошло не так с уровнем набережной.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 328, комментариев: 0
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