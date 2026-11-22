19 ноября вышла Grand Theft Auto VI – одна из самых ожидаемых видеоигр последних лет. Ради ее релиза россияне, в том числе жители Сургута, брали отгулы, покупали игровые приставки и планировали проводить за экраном десятки часов.Разбираемся, сколько денег и времени люди готовы потратить на GTA VI, как это влияет на экономику и почему увлечение игрой бывает трудно контролировать.

Отгулы вместо работы

Ради выхода GTA VI некоторые решили пожертвовать рабочим днем: 26% опрошенных россиян, которые играют несколько раз в неделю и чаще, собирались взять отгул или уже оформили его, говорится в исследовании сервиса Dream Job, о котором сообщают РИА Новости. Похожая ситуация наблюдалась и за рубежом. Согласно исследованию международной HR-платформы Remote, количество заявок на отгулы на 19 ноября выросло на 32% по сравнению с аналогичным днем прошлого года. В России прирост составил 6%, сообщает Hi-Tech Mail.

Но могут ли такие игровые выходные навредить экономике? По мнению доцента кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлии Карпович, серьезных последствий для страны ожидать не стоит: «Отпуск – это перенос производства, а не его уничтожение. Сотрудник отработает пропущенное позже или уже «отработал» его раньше, поэтому годовой объем выпуска может остаться прежним».

Впрочем, по словам эксперта, многое зависит от профессии. Если офисные задачи зачастую можно отложить, то на производстве и в логистике отсутствие сотрудников способно нарушить график работы. Зато дополнительный спрос получают магазины, службы доставки, интернет-провайдеры и стриминговые платформы.

Покупки ради игры

К выходу GTA VI россияне готовились не только морально, но и финансово. Согласно исследованию маркетплейса «Выберу.ру», в котором участвовали три тысячи человек, 19% опрошенных обновили игровую приставку, а еще 14% купили ее впервые. Некоторые переплачивали за технику: среди покупателей консолей 20% потратили как минимум на 30% больше обычной стоимости, сообщает «Газета.Ru».

Не обошлось и без мошенников: 6% участников опроса признались, что потеряли деньги при попытке приобрести игру. Среди распространенных схем – поддельные сайты, неработающие коды пополнения и продажа доступа к чужим аккаунтам.

На фоне релиза выросли и общие расходы на видеоигры. По данным Сбербанка, с начала ноября его клиенты потратили на игровые покупки 2,25 млрд рублей — на 19% больше, чем за сопоставимый период. Впрочем, такой рост связан не только с GTA VI, но и с распродажами на игровых площадках, пишет РБК.

Как объяснила экономист Пермского Политеха Юлия Карпович, значительная часть выручки от продажи зарубежных игр уходит иностранным издателям. При этом российский бюджет может получать НДС с цифровых покупок, если продавцы или посредники выполняют свои налоговые обязательства.

По 30 часов за четыре дня

Некоторые россияне собирались провести за GTA VI почти все свободное время. Как показал опрос «Выберу.ру», 34% участников планировали играть от 15 до 30 часов за первые четыре дня после релиза, а еще 13% – не менее 30 часов.

Но сколько времени можно проводить за игрой без вреда для здоровья? Клинический психолог Ольга Уманова рекомендует делать перерывы на 10-15 минут после каждых 45-60 минут за экраном. При этом одна непрерывная игровая сессия, по ее мнению, не должна превышать полутора часов.

«В рабочие дни оптимальное время игры – до двух часов, в выходные – до четырех-шести часов с обязательными перерывами», – рассказала специалист «Газете.Ru».

Психолог предупреждает, что многочасовые игровые марафоны могут приводить к переутомлению, нарушениям сна и снижению концентрации.

Почему так трудно остановиться

Долгожданная игра не всегда приносит столько удовольствия, сколько человек от нее ожидает. Как объясняет психолог Пермского Политеха Юлия Неверова, дело в том числе в дофамине – веществе, которое связано с мотивацией и предвкушением награды.

«Когда мы ждем чего-то приятного, это биоактивное вещество усиливает интерес и помогает сосредоточиться на желаемом. При получении награды эмоциональный отклик может быть слабее, поскольку пик мотивации уже пришелся на период ожидания», – пояснила эксперт.

Поэтому после долгожданного релиза игрок может почувствовать не только радость, но и разочарование или эмоциональную пустоту.

Есть и другая причина, по которой GTA VI способна надолго затянуть: страх что-то пропустить. Игроки стремятся поскорее пройти новые задания, обсудить сюжет с друзьями и не отставать от остальных. Постоянные достижения и награды внутри игры лишь подогревают интерес.

При этом долгое время за компьютером само по себе еще не означает игровую зависимость. Как объясняет Всемирная организация здравоохранения, об игровом расстройстве говорят, когда человек теряет контроль над увлечением, ставит игры выше других занятий и продолжает играть, несмотря на серьезные негативные последствия.

Важно: GTA VI вышла 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Компьютерная версия игры на момент релиза не была представлена.