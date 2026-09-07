Сургутянам показали пейзажи, натюрморты и абстрактные работы двух художниц

В «Порту» открылась выставка «От классики до авангарда», приуроченная к 55-летию Детской художественной школы №1 имени Л.А. Горды. В экспозицию вошли работы двух преподавателей школы – Ольги Щербаковой и Рукият Джалиевой.

Школа имени Л.А. Горды была основана 1 ноября 1971 года. Юбилейная выставка показывает, как за это время менялись художественные направления – от академических основ до современности.

«На самом деле не так часто случается, чтобы художники-преподаватели открывали свои персональные выставки. Это такой редкий случай в честь нашего юбилея», ‒ поделилась Ольга Щербакова.

Художница не ограничивает себя одним жанром. На выставке можно увидеть ее пейзажи, натюрморты и другие работы, выполненные маслом и пастелью.

Картина «Яшка-цыган».

С пастелью Ольга Щербакова начала работать уже после переезда в Сургут.

Первая работа Ольги Щербаковой пастелью ‒ портрет сестры с новорожденным племянником, расположенный слева.

Есть среди картин и особенно личные для автора места. На одной из работ Щербакова изобразила свою малую родину – место, где жила ее прабабушка и куда художница приезжала в детстве, а позднее возвращалась во время отпусков.

Картина «В Малиновке».

«Там обалденная природа, воздух, родники. Поэтому все это вдохновляет. И вот эти старые уходящие домики мне захотелось запечатлеть», – рассказала она.

Совсем другой мир – в работах Рукият Джалиевой. Она преподает рисунок, живопись, основы дизайна, типографику и компьютерную графику. Сама художница работает с абстракцией, экспериментирует с акрилом, фактурами, отпечатками и смешанными техниками.

Картина «Сингулярность 1, 2, 3, 4».

«Искусство для меня – это некий мост между внутренним миром и реальностью. Я говорю на языке абстракции о тех вещах, мыслях и чувствах, которые порой сложно передать словами», – объясняет Рукият Джалиева.

Для нее важен не только первоначальный замысел, но и сам процесс. Художница признается, что иногда заранее не знает, какой получится работа: краска, бумага и фактура могут повести себя неожиданно.

Для Джалиевой творчество напрямую связано с внутренним состоянием человека. По ее словам, в жизни был переломный период, когда она просто не могла писать.

Картин «Разлом».

Художница признается: показывать абстракцию широкой публике волнительно – такие работы зрителю не всегда легко понять. Но для нее интересна именно сама возможность экспериментировать и искать что-то новое.

Выставка будет работать в культурном центре «Порт» до 10 октября. Информация по телефону: 24-25-62. Стоимость билета ‒ от 100 рублей. 0+

Кстати, открытие выставки собрало более 200 человек. Посетители смогли первыми увидеть работы Ольги Щербаковой и Рукият Джалиевой и пообщаться с авторами.