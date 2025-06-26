Обзор ключевых решений Думы Сургута за июнь 2025 года

Коротко о Думе! Рассказываю о событиях последнего думского месяца перед каникулами, здесь тезисно информация по вопросам, которые обсуждали депутаты, подробности можно найти на сайте dumasurgut.ru.

Подвоз детей до школ. Проблема обеспеченности новых районов и дачных кооперативов школами в Сургуте все еще стоит остро, в связи с этим приходится возить детей в школы за бюджетные деньги. Тем не мене проблема начинает разрешаться: в 2025 и 2026 года планируется ввести две школы в районах «Голд Фиш» и «Марьина гора», что позволит сократить количество школьных автобусов.

Социальной рекламы станет больше, и она будет креативней. В 2026 году планируется возродить конкурс городской социальной рекламы, в котором смогут принять все желающие, а ролики и баннеры будет размещать Администрация на актуальных площадках. Тематика рекламы также теперь будем определяться исходя из реальных городских проблем.

Началось лето, вернулись проблемы с электросамокатами. Я сам «симер», но ответственный, к чему и всех призываю, но нерадивых пользователей хватает и тут нужно наводить порядок. Для этого готовятся поправки в правила благоустройства, что позволит привлекать к ответственности прокатные компании, чьи самокаты валяются вне зон парковки и на которых передвигаются в запретных зонах (школы, садики, зоны отдыха и т.д.). К сожалению, эти поправки вступят в силу только осенью, но на это лето Администрация заключает «джентельменские соглашения» с прокатчиками, чтобы они сами следили за своим имуществом. Также депутаты предложили использовать систему «Безопасный город» и «Дозор» для фиксации правонарушений водителей СИМ. Посмотрим, что это лето нам принесет – катайте безопасно!

Муниципальные предприятия отчитались о своей работе. 15% от своей прибыли предприятия перечислят в бюджет.

Центральный рынок. Инвестор завершает согласование проекта реконструкции, окончание работ планируется в 2027-ом году. Пока же идет плановое обновление сетей и косметический ремонт.

Судьба многострадального здания на Маяковского д.15 наконец определилась. В 2026 году должны быть закончены работы по капитальному ремонту и туда должны заехать подразделения Администрации ныне арендующие площади в здании на Гагарина 11.

Теперь про вопросы стоящие на контроле Фракции партии «Единая Россия» в Думе Сургута:

1. «Дом Пионеров». Вопрос судьбы исторического здания стоит на повестке уже третий десяток лет. После долгих споров и поиска механизма реализации. Администрация города предложила «соломоново решение»: «Дом Пионеров» разобрать из годных и отреставрированных частей собрать здание в районе «Рыбокомбината», где планируется обустроить парк исторической памяти, а на месте старого здания разбить сквер со стилизованным под «Дом пионеров» абрисом. Подробный план и расчеты должны быть представлены осенью. Возможно, это лучшее решение.

2. «Станция юннатов» - долгострой на Университетской планируется снести в рамках КРТ по застройке Ядра центра города, на его месте должен появиться «Петрушка» или городской культурный центр. Новым местом для юных натуралистов предлагается определить зону за Югорским трактом в районе «Сити-Молла». Конечно, биологический кластер «Ботанический сад» + «Станция юннатов» + «Экопарк «За Саймой» мне кажется выглядел бы интересней, но если этот переезд позволит наконец найти финансирование на новое здание и перевести животных и их любителей из старого здания на Дружбе, то эти усилия можно только приветствовать.

3. Газификация. Напомню, из-за длительного конфликта по условиям заключения договора «Сургутгаза» и «Газпром газификация» программа социально газификации жилых домов фактически в городе не работает, в очереди стоят сотни домов, электричество с каждым годом дорожает, жители получают счета на десятки тысяч рублей за обогрев своих домов, но воз и ныне там. Как в таких условиях выполнять поручение Президента и развивать ИЖС у нас в городе решительно не понятно! Дело находится в судах, недавно суд выиграл Сургутгаз, но 16 июня Газпром газификация была подана апелляция и новые решения можно ждать не раньше осенью. Учитывая тупиковость ситуации на фракции было предложено Администрации выработать альтернативную стратегию по газификации жилых домов, например, создать муниципального оператора газификации или выкупить обратно в городскую собственность «Газпромгаз».

4. Объекты образования входящие в «Карту развития Югры». Всего в рамках программы планировалось построить семь образовательных учреждений. В 2021 – 2022 годах введены в эксплуатацию школы в 32, 33, 39 микрорайонах города, сейчас строятся школы в районах «Марьина гора», «Голдфиш» и «Пойма – 5», срок завершения работ 2025-2026 гг. с большой долей вероятности эти сроки будут выдержаны. Еще два объекта ранее строившиеся по концессии в 20А и 5А микрорайонах находятся в стадии расторжения договоров. После этого планируется их достройка под прямые инвестиции за счет окружных средств. Школу в 20А микрорайоне планируется достроить в 2026-ом, в 5А в 2027-м. Если, кончено, все пойдет по плану, будет финансирование, и подрядчик не подведет.

Следующее очередное заседание Думы пройдет в сентябре, но лето у депутатов это все равно жаркий сезон. Нужно контролировать работы по благоустройству и ремонту на своих округах, встречаться с населением, работать с наказами и готовиться к последнему рабочему году Думы города Сургута седьмого созыва!

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