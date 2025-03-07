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Как наращивается мастерство

В рубрике «Доска Почета» – один из профессионалов цеха автоматизации производства (ЦАП) НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Сергей Владимирович Шишигин

Как наращивается мастерство
Фото из архива С. Шишигина

Замечательной считает свою профессию мастер по комплексной автоматизации и телемеханике бригады №2 цеха автоматизации производства (ЦАП) НГДУ «Комсомольскнефть» Сергей Владимирович Шишигин. Подробнее – из первых уст.

– Мой отец Владимир Степанович работал электромонтажником на Подольском электромеханическом заводе, – поясняет выбор профессии мой собеседник. – Сколько себя помню, он постоянно что-то мастерил, собирал осциллографы (наиболее распространенный контрольно-измерительный прибор для исследования частотных и амплитудных характеристик электрического сигнала) и другие приборы, дома всегда дымили паяльники. И привычная с малых лет атмосфера как-то само-собой привела меня к освоению специальности монтажника-радиоэлектроники и приборов в Техническом училище (ныне Подольский колледж имени А.В.Никулина).

В наградной копилке С.В.Шишигина – почетная грамота НГДУ «Комсомольскнефть», благодарственное письмо главы Сургутского района и диплом II степени по итогам конкурса на звание «Лучший наставник» НГДУ «Комсомольскнефть» 2022 года.

До совершеннолетия Сергей Шишигин успел несколько месяцев отработать в СМУ-2 (в 1992 году это управление было генеральным подрядчиком Сургутнефтегаза) и еще пару недель в цехе автоматизации производства (ЦАП) НГДУ «Комсомольскнефть».

Производственный опыт пригодился в армии: в танковых войсках новобранец С.Шишигин был назначен оператором войскового стрельбища: разбирал, чинил, налаживал системы автоматизации стрелкового поля.
После службы (1994 г.) вернулся в ЦАП, где уже основательно начал вникать в профессию в составе бригады слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА), обслуживающих цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН).

– На тот момент в ЦППН функционировали две установки подготовки нефти, – вспоминает Сергей Владимирович. – Это сложное оборудование работало на пневматике (механизмах, использующих для своей работы разность давления воздуха), было оснащено множеством приборов – датчиками давления, температурными и другими. Все это обслуживающему персоналу необходимо было разобрать и выучить. Допуск к установкам получили только слесари КИПиА, имеющие 5 разряд и выше, остальные оставались у них на подхвате. У меня на тот момент был только 3 разряд и более простые задачи: обслуживание товарного парка, аварийной сепарации и котельной ЦППН. Но, помогая на установках, я с интересом вникал в особенности мудреного оборудования, а старшие коллеги – слесари КИПиА 6 разряда Юрий Александрович Потапов и Олег Владимирович Бобровников, поддерживая мою любознательность, охотно все поясняли, вводили в курс дела.

Параллельно за это время Сергей Шишигин окончил Среднеуральский Колледж метрологии и стандартизации (сейчас Уральский колледж метрологии и качества в составе УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина), прошел переквалификацию на 4 разряд и следующие 1,5 года обогащал профессиональный опыт в обслуживании трех блоков центральной котельной поселка Федоровский (тогда была на балансе нефтяников). В тот же период часто подменял слесарей КИПиА из бригад по обслуживанию котельных цехов по добыче нефти и газа на Южно-Родниковом и Северно-Родниковом месторождениях. Тонкостям запуска водогрейных и паровых котлов нашего героя обучал слесарь КИПиА 7 разряда Иван Викторович Щеколдин.

– В целом, главная задача комплексной автоматизации и телемеханики – огромная помощь технологическому персоналу, – резюмирует мастер. – С помощью собранных с внешних приборов данных и передачи измерений в систему автоматизации специалисты создают управляющие сигналы и более точно контролируют технологический процесс, тем самым сокращая затраты предприятия на производство и выводя его на рентабельный уровень.
Наша работа очень интересная, мозг с ней не «закиснет»: порой для запуска производственного оборудования приходится усиленно напрягать извилины, прибегать к синергии и даже мозговому штурму. И, когда твои предложения в производственном процессе подтверждаются, это приносит большое удовлетворение.

С.В.Шишигин не раз участвовал во внедрении новых технических решений: устанавливал и настраивал автоматические системы управления, приборы разного технического уровня, используя весь опыт, накопленный за 30 с лишним трудовых лет.

– Многие из коллег, которым я признателен за пополнение багажа знаний, уже давно на заслуженном отдыхе, – комментирует Сергей Владимирович. – Мне всегда было интересно работать в паре с профессионалами. Соответственно, старался участвовать в самых сложных заданиях: в рабочем процессе случались познавательные диалоги, наращивался ценный опыт, к тому же я начал хорошо разбираться в людях.
С какого-то момента и ко мне начали обращаться за подсказками. Многим удалось помочь в решении разных вопросов, в освоении на производстве, прохождении стажировки при трудоустройстве. Из простых киповцев мои подопечные вырастали до мастеров бригад, начальников цехов. Многие из этих ребят в дальнейшем «разлетелись» по крупным городам России и «рассыпались» по всему Сургутнефтегазу – трудятся в нашем управлении, а также в НГДУ «Федоровскнефть», НГДУ «Нижнесортымскнефть», НГДУ «Быстринскнефть» и так далее. С большинством поддерживаю общение, пересекаюсь по работе, и рад, что каждый состоялся в нашей профессии.

Сегодня Сергей Владимирович сменил место жительства и работы. Но время, проведенное в «Комсомолке», вспоминает с теплом и передает горячий привет друзьям по цеху, всем коллегам из Сургутнефтегаза и северным землякам.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 126, комментариев: 0
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