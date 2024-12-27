Как власти Сургута могут и должны диктовать условия застройщикам?

В преддверии Нового года Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, как можно улучшить жизнь и среду в Сургуте. Огромный прорыв в этой сфере произойдет тогда, когда власти Сургута поймут, как они могут и должны диктовать условия работы застройщикам. А те, в свою очередь, будут принимать эти условия и подстраиваться под них. Это и есть настоящее новогоднее пожелание для Сургута.

Дмитрий Щеглов: Приближается Новый год, поэтому сегодня мы говорим про позитивные вещи. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Знаешь ли ты, что в Сургуте открыт новый молодежный центр? Он называется «Арт.Точка». Он располагается на базе клуба «Горизонт», «вариантовского» клуба. Там много всякого интересного, я ссылку оставлю в описании, вы на сайте нашем сможете посмотреть. Я к чему? Наша постоянная читательница Татьяна Алексеевна Серебренникова – большой ей привет, кстати говоря – написала по поводу этой новости комментарий, который я хотел бы обсудить как раз в рамках нашего такого маленького новогоднего экспромта.

Она пишет о том, что, вообще-то, молодежные центры, подобные вот этой вот «Арт.Точке», должны появляться по другому принципу. Вот «Горизонт» существовал достаточно давно. Его просто отремонтировали, привели в порядок, завезли новую технику, пустили детей, и дети счастливы – все хорошо. А вообще-то, такие центры должны появляться если не в каждом, то хотя бы во многих новых домах, в новостройках, где застройщик должен изначально планировать и отдавать городу, собственно, когда он дом сдает, помещение встроенно-пристроенное так называемое, либо просто которое на первом этаже, и чтобы там город уже завозил свою технику, ставил там всякие классные штуки и там открывал молодежный центр, и чтобы таких центров было у нас не 25, или сколько там, плюс-минус, на весь город, сколько у нас было открыто «вариантовских», а больше, много-много больше. Чтобы у нас были молодежные центры практически в каждом новом доме в новых микрорайонах. И вот это вот будет, говорит Татьяна Алексеевна, правильная, разумная и действительно сопутствующая масштабу города работа с молодежью. Что ты думаешь по этому поводу?

Тарас Самборский: Ну, я согласен. А что здесь неправильного? Неправильного здесь одно единственное, о чем мы говорим миллиард раз. Как город понимает вот эту программу по развитию досуга для детей и молодежи? Это одна из маленьких – важных, но маленьких – частей, маленьких, потому что их очень много, одна из многочисленных задач по пресловутому развитию гуманитарного капитала. То есть любая территория должна конкурировать со своими соседями за качественных жителей. Качественные жители – это богатые жители, у которых есть деньги и которые их умеют зарабатывать и тратить, это умные жители, которые интеллектуализируют пространство, ну и так далее по списку, жители активные, которые могут предлагать идеи разумные, и муниципалитет может эти идеи как-то абсорбировать и потом реализовывать.

Вот это очень большая работа – мы тоже обсуждали много раз это – театры, музеи, выставки, частные галереи, частные инициативы в области культуры, науки, образования, туризма, все это должно поддерживаться, все это должно генерироваться властью как идея и стимулировать вот эти самые действия со стороны частного сектора. Так вот конкретно молодежные клубы, вот они называются «домовые» или «придомовые», не помню, как. Я помню, школьниками мы очень любили, на улице Декабристов был такой вот клуб, мы там постоянно все выходные проводили, все это весело…

Д.Щ.: Я тоже ходил в клуб на Декабристов, кстати говоря.

Т.С.: Ну вот.

Д.Щ.: Но мы с тобой, так как немножко разошлись по возрастам, мы там с тобой не пересеклись, скорее всего.

Т.С.: Ну да, хорошо. Вот, значит, нормальная вещь. То есть, в общем-то, ничего там не надо больше выдумывать, правда? Место, где подросткам интересно проводить время, участвовать в каких-то акциях – все это нормально. 25, ты говоришь, на город? Удивительно маленькая цифра, потому что должно быть, наверное, 20 на какой-то жилой район, такой более или менее крупный, и это дело надо развивать. Значит, по мне, так то, что сделали здесь ремонт и картинки симпатичные – молодцы, это безусловный зачет для наших сургутских властей. Но хотелось бы понять одну вещь: мы имеем дело с чем-то разовым, даже если таких клубов будет по 2 в год ремонтировать или открывать, или мы наблюдаем какой-то разворот вот в этой политике? А нам нужен разворот.

Д.Щ.: Ну, кстати, вот эти вот «Арт.Точки», они у нас появляются регулярно – это я могу зафиксировать, потому что я следил за новостями по ним в том числе. Они у нас, ну, пара-тройка в год чего-то такого появляется. Где-то это действительно реинкарнация «вариантовских» клубов, где-то что-то новенькое, но какой-то процесс идет, не сильно масштабный, но он есть.

Т.С.: Ну хорошо. Пускай он идет, но он должен быть масштабным. Товарищи, молодежь не планирует жить в Сургуте. Молодежи не интересен Сургут. Вам надо спасать эту ситуацию, потому что есть короткий промежуток времени, когда вы ее либо как-то останавливаете, стопуете и начинаете потихонечку разворачивать в нужном направлении, либо все, вы исходите из того, что каждое поколение молодежи вы обернули через детские сады, через школы, может быть, даже через университеты, и оно растворяется и исчезает все, и вы вынуждены привлекать новое молодежное население. А судя по тому, какого качества новую молодежь мы привлекаем в Сургут и из каких регионов, путь тупиковый. Вы к этому готовьтесь. Вы ничего с этим населением сделать не в состоянии будете очень уже скоро.

Интересна вот эта ремарка нашей читательницы о том, что город должен при каждом новом строительстве обременять застройщика на выделение помещения под социальные нужды. Значит, тут я бы сказал так: и так, и не так, потому что, да, она права, так должен вести себя любой город. Но я бы расширил эту задачу: брать от застройщика помещение в каждом новом доме, который строят, может быть, и необязательно, потому что у города очень много собственных площадей муниципальных, огромное количество. И проданное «Агентство воздушных сообщений» тому пример. Я, ну вот убейте меня, не могу понять, зачем за 130 миллионов, за копейки, продавать это здание, чтобы потом там были коммерческие организации вместо того, чтобы развить муниципальную социальную деятельность вот такого плана, как молодежный клуб.

Д.Щ.: Ну да, то есть какой-то мог быть «Кванториум» или тот же молодежный клуб – это просто сказка, загляденье. Но не будет.

Т.С.: Там мог бы быть кластер подобных вещей, кластер – ну просто это абсолютная тупость, вот просто, это ноль смотрения в перспективу. Но не будем о плохом, как говорится. Город должен немножко по-другому выстраивать свои отношения с девелоперами. Сегодня, повторюсь в сотый раз, девелоперы управляют городом, девелоперы управляют городской администрацией, и девелоперы диктуют городу и властям свою волю. Они говорят, какой тут будет проект, как он будет стоять, как он будет выглядеть, какое тут будет общественное пространство, и город только вынужденно кивает головой и подписывает бумаги. Иногда город что-то может позволить себе вякнуть, но очень робко. И если вдруг ему удастся каким-то чудом пробить некий городской интерес в том или ином девелоперском проекте, то город тут же начинает себя показывать по телевизору и говорить: «Вот какой я, город, молодец, видите, я забочусь о гражданах».

На самом деле должно быть по-другому. Город должен диктовать свою волю девелоперам, город должен формулировать техническое задание на строительство, и любой девелопер, который будет фыркать на это, он должен идти искать себе другое применение, на других территориях. Город должен лучше знать, что ему надо, а не девелопер. Все регионы и страны, которые прошли через отрицательную практику взаимодействия муниципалитетов и региональных властей с девелоперским бизнесом, осознали эту ошибку и начинают ее исправлять. Многие страны наделали очень много ошибок в этом направлении и теперь страдают, потому что надо сносить кварталы, потому что многое из построенного девелоперским бизнесом массово, оно, к сожалению, не формирует нормальный задел на привлечение качественного населения для будущего развития территории.

Так вот, город должен диктовать свою волю в каждом девелоперском проекте не заявкой, чтобы там пару комнат каких-то выделили в доме для работы с подростками, а он должен формулировать градостроительную задачу. Если вы хотите построить тот или иной жилищный комплекс или какой-то объект, обязательно соотношение площади застройки к общей площади земельного участка должно быть вот столько-то к такому-то и, безусловно, в пользу свободного пространства, на котором должны размещаться сквер, рекреация, свободное размещение автотранспорта, его проезд, выезд.

Планирование этого всего грамотное, не хаотичное «давайте построим, потом там сделаем дорожки» – не-не-не, у нас должен быть генплан, по которому мы (мы – власть) видим, сколько жителей данного жилищного комплекса сможет разместить здесь свой автотранспорт, свои велосипеды, свои ночные горшки, я не знаю, что хотите. Но вот если вы строите на тысячу человек дом, вы должны понимать, что у вас должно быть на 500 минимум автомобиле парковки. А если вы не можете такую норму обеспечить, значит, в этом месте дома на тысячу человек не будет. Если вы строите дом или жилищный комплекс, у которого нет никакой школы, нет детского садика, пусть даже частного, частный (ради бога, принимается, даже лучше, наверное, с учетом того, как меняется не всегда в лучшую сторону школа наша, наверное, частный образовательный бизнес уже должен нам помогать в этом вопросе) и тут всевозможные помещения для школьников, для подростков – это один из пунктов в большом наборе встречных требований властей.

Ну и все, и тут ведь ничего нового мы же не говорим, потому что так делают уже многие муниципалитеты – это нормальная вещь. Девелопер будет визжать, кричать и говорить, что он разорится, что у него не хватит прибыли. Ну, пускай, что теперь делать? А нам, что, стоэтажки эти к чему? Кто в них будет жить, кто туда будет заселяться? Город должен думать при подписании каждого разрешения на строительство о перспективе этого объекта через 20-30-50 лет, во что превратится этот жилой дом или жилищный комплекс через 50 лет, что там будет. Он должен просчитывать риски маргинализации либо рассчитывать перспективу гуманизации объекта, и исходить, безусловно, при каждом разрешении на строительство нужно из второй позиции: каким дополнительным образом мы разовьем гуманитарный капитал территории, а его не ухудшим.

А поскольку город сегодня этим не занимается, повторюсь, девелоперы диктуют свою волю муниципалитету – не только в Сургуте, это проблема общероссийская и общемировая – но есть муниципалитеты в России, которые с этим борются и даже успешно, то есть они отодвигают худшее куда-то там. А там, где надо развивать гуманитарный капитал, они этим активно занимаются. И тогда девелоперы, скрипя, морщась, кривляясь, кряхтя, все-таки строят то, что хочет город, а не то, что хочет девелопер, и начиняют свои объекты необходимой городу социальной инфраструктурой. И делается это – берем опыт Тюмени – делается это перед подписанием всех разрешительных бумаг, а не после, задним числом, кулуарно и непрозрачно.

Так что клуб «Вариант», и «Арт.Точка», и многие другие заведения для подростков могут возникнуть не потому, что город там чего-то выпрашивает у наших девелоперов, а потому что – первое – у города очень много своих площадей, которые можно использовать под эти цели, и – второе – город должен с девелопером разговаривать по-другому. Город не подписывает априори все бумаги, а город сначала формулирует техническое задание, а потом предлагает девелоперу согласиться с этим техническим заданием или не согласиться. И в случае несогласия искать другого девелопера и снова работать с ним по его, городом, продуманному генеральному плану, а не наоборот.

Д.Щ.: Вот такое вот получилось новогоднее пожелание практически для Сургута по случаю скорого 2025 года. Уважаемые комментаторы, прошу вас, пишите, что вы думаете по этому поводу, как вообще город должен общаться с застройщиками, или, может быть, у вас есть какие-то мнения по поводу молодежных центров, или, вообще, что еще должно появляться в этих самых новых домах и не только. Все пишите, все свои мысли и суждения. Мы все это дело читаем, на все отвечаем, всему очень радуемся. Подписывайтесь на канал, ставьте «лайки». Это видео вы также можете прочитать в текстовом формате у нас на сайте на siapress.ru, ссылка в описании. И поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем всего самого лучшего. Тарас, твои поздравления, финальные слова, и уходим на каникулы.

Т.С.: Желания очень простые: всем огромного счастья, всем здоровья большого, и думайте о своем будущем. Всем спасибо, всем пока.

Д.Щ.: Ура.

Т.С.: Ура.